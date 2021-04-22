Более 1,5 тыс. заявок прислали жители региона на конкурс управленцев "Лидеры России"

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по активности подачи заявок на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России" - от региона поступило 1505 заявок.

Всего на текущий момент на участие в конкурсе поступило более 100 тыс. заявок. До конца заявочной кампании остается 5 дней. Регистрация на конкурс закроется 26 апреля 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф.

"На сегодняшний день мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет –27% и от 36 до 40 лет — 26%. Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет — 17%, от 26 до 30 лет — 12%, от 46 до 55 лет — 11%, а от 18 до 25 лет — 7%. В основном регистрируются на конкурс мужчины — 73%, заявивших об участии женщин — 27%", — рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Лидером по количеству заявок стала Москва (12 407 заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте — Санкт-Петербург (5 116), на третьем — Московская область (4 167 заявок). В ТОП-20 регионов также вошли Свердловская область (2 028 заявок), Краснодарский край (1 872), Нижегородская область (1 578), Республика Татарстан (1 573), Самарская область (1 505), Ростовская область (1 424), Новосибирская область (1 344), Республика Башкортостан (1 300), Челябинская область (1 237), Красноярский край (1 114), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1 009), Тюменская область (953), Пермский край (923), Иркутская область (812), Ставропольский край (795), Воронежская область (717) и Ленинградская область (702 заявки).

Победители конкурса получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.