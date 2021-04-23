В Самарской области осудили участников наркоторговой ОПГ

Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор пятерым участникам наркоторговой ОПГ, сообщает региональная прокуратура.

Преступная группа, созданная в декабре 2018 г. "работала" до августа 2019 г., пока участников не задержали полицейские.

Подсудимые признали вину частично, они отрицали, что действовали в составе организованной группы. Ранее все они уже были судимы за незаконный оборот наркотиков.

Суд назначил фигурантам дела от 12 до 15 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.