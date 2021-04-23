В Самарской области осудили участников наркоторговой ОПГ

Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор пятерым участникам наркоторговой ОПГ, сообщает региональная прокуратура.
Преступная группа, созданная в декабре 2018 г. "работала" до августа 2019 г., пока участников не задержали полицейские.
Подсудимые признали вину частично, они отрицали, что действовали в составе организованной группы. Ранее все они уже были судимы за незаконный оборот наркотиков.
Суд назначил фигурантам дела от 12 до 15 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.