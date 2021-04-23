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Театр Культура

В Ижевске дан старт началу нового театрального сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 апреля, в Ижевске в государственном национальном театре Удмуртской Республики, состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля "Театральное Приволжье".

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, театральные и общественные деятели, педагоги, представители генерального партнера проекта. Трансляцию можно было посмотреть на федеральном портале культура.рф.

Награждение победителей среди молодежных и детских коллективов прошло в шести номинациях, были отмечены призеры конкурса афиш, состоялся показ спектакля театрального коллектива Чувашской Республики "Абрикосовый сад". Его постановка "Страна слепых" по повести Герберта Уэллса признана не только лучшей постановкой молодежных театров, но также отмечена в номинациях "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса".

Спектакль "Шинель" Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" (МБУ ЦВО "Крылатый" г.о. Самара) по решению экспертного жюри Приволжского федерального округа занял 1 место в номинации "Лучший детский спектакль". Его режиссеру Виктору Михайлову присвоена победа в номинации "Лучшая режиссерская работа".  

"Приятно, что с каждым годом растет количество участников, особенно среди совсем юных актеров из разных регионов, возникает все больше театральных коллективов на уровне школ и других учебных заведений. Если вы, ребята, станете профессиональными актерами и свяжете жизнь с театром, то, конечно, это будет очень здорово. Если выберете другую профессию, то все равно, я уверен, участие в Фестивале даст вам многое в жизни", - отметил полпред.

Игорь Комаров также отметил, что фестиваль выйдет на новый этап развития: "В этом году спектакли победителей в детской и молодежной номинациях будут показаны на региональном телевидении и на большой сцене. Также мы будем привлекать новых участников, поддерживать новые формы творческой деятельности ребят". В ближайшее время дальнейшее развитие проекта будет обсуждаться со всеми главами регионов округа в формате видео-конференц-связи.

Фестиваль "Театральное Приволжье" - окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в год Театра в России (2019 г.).

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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