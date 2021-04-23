В Ижевске дан старт началу нового театрального сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

В пятницу, 23 апреля, в Ижевске в государственном национальном театре Удмуртской Республики, состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля "Театральное Приволжье".

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, театральные и общественные деятели, педагоги, представители генерального партнера проекта. Трансляцию можно было посмотреть на федеральном портале культура.рф.

Награждение победителей среди молодежных и детских коллективов прошло в шести номинациях, были отмечены призеры конкурса афиш, состоялся показ спектакля театрального коллектива Чувашской Республики "Абрикосовый сад". Его постановка "Страна слепых" по повести Герберта Уэллса признана не только лучшей постановкой молодежных театров, но также отмечена в номинациях "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса".

Спектакль "Шинель" Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" (МБУ ЦВО "Крылатый" г.о. Самара) по решению экспертного жюри Приволжского федерального округа занял 1 место в номинации "Лучший детский спектакль". Его режиссеру Виктору Михайлову присвоена победа в номинации "Лучшая режиссерская работа".

"Приятно, что с каждым годом растет количество участников, особенно среди совсем юных актеров из разных регионов, возникает все больше театральных коллективов на уровне школ и других учебных заведений. Если вы, ребята, станете профессиональными актерами и свяжете жизнь с театром, то, конечно, это будет очень здорово. Если выберете другую профессию, то все равно, я уверен, участие в Фестивале даст вам многое в жизни", - отметил полпред.

Игорь Комаров также отметил, что фестиваль выйдет на новый этап развития: "В этом году спектакли победителей в детской и молодежной номинациях будут показаны на региональном телевидении и на большой сцене. Также мы будем привлекать новых участников, поддерживать новые формы творческой деятельности ребят". В ближайшее время дальнейшее развитие проекта будет обсуждаться со всеми главами регионов округа в формате видео-конференц-связи.