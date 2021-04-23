В Самарской области начинается освоение площадки индустриального парка "Преображенка-2"

В пятницу, 23 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по перспективам развития системы индустриальных парков на территории региона.

Улучшение предпринимательского и инвестиционного климата, создание новых рабочих мест являются одним из основных приоритетов работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и областного правительства.

Индустриальные парки предоставляют инвесторам оптимальные возможности для ведения и развития бизнеса: они обеспечены техническими условиями и коммуникациями (газ, вода, электроэнергия, канализация), комфортной инфраструктурой (производства, склады, административные и офисные помещения, дороги). Немаловажные преимущества работы на площадках парков — налоговые льготы и административная поддержка резидентов.

Такая система поддержки предпринимательской инициативы в Самарской области доказала свою успешность. Подтверждением тому стало включение региона в десятку территорий-лидеров рейтинга развития индустриальных парков и промышленных технопарков России по итогам минувшего года.

Как сообщил генеральный директор АО "Промпарки" Сергей Евсеев, сегодня в Самарской области под управлением АО "Промпарки" действует четыре индустриальных парка — "Преображенка", "Преображенка-2", "Чапаевск" и "Новосемейкино". Инвесторы, реализующие проекты в этих индустриальных парках, принесли региональному бюджету начиная с 2014 года более 600 млн рублей налогов. Резиденты, разместившие в действующих промпарках "Преображенка" и "Чапаевск" свои производства и логистические центры, создали 4,5 тыс. рабочих мест.

За прошлый год АО "Промпарки" привлекло пять новых резидентов — два в "Преображенку" и три — в "Чапаевск". Полностью выполнена инвестиционная программа.

Планы на текущий год еще более масштабные — о намерении работать на площадках "Промпарков" заявили инвесторы, готовые создать в общей сложности более шести тысяч рабочих мест.

"Несмотря на то, что ситуация с бюджетом в этом году достаточно напряженная, мы по-прежнему готовы выполнить все обязательства перед инвесторами и обеспечить условия для развития новых проектов", — подчеркнул Виктор Кудряшов. — Прошу проанализировать потребность в средствах, необходимых для развития системы промпарков на перспективу и обеспечения их необходимой инфраструктуророй, с тем чтобы мы рассмотрели возможность запланировать их в бюджете 2022–2023 годов".

На совещании было принято решение начать проектирование сетей промышленного парка "Преображенка-2". В будущем году здесь начнется строительство необходимой инфраструктуры.

Отдельно рассмотрели участники совещания вопрос реконструкции выезда с территории действующего индустриального парка "Преображенка" на улицу Утевская — в настоящее время пропускная способность дороги становится недостаточной, необходимо расширить дорогу и построить разгонные полосы. Решить этот вопрос планируется в будущем году.