В Самарской области начинается освоение площадки индустриального парка "Преображенка-2"

В пятницу, 23 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по перспективам развития системы индустриальных парков на территории региона.
Улучшение предпринимательского и инвестиционного климата, создание новых рабочих мест являются одним из основных приоритетов работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и областного правительства.
Индустриальные парки предоставляют инвесторам оптимальные возможности для ведения и развития бизнеса: они обеспечены техническими условиями и коммуникациями (газ, вода, электроэнергия, канализация), комфортной инфраструктурой (производства, склады, административные и офисные помещения, дороги). Немаловажные преимущества работы на площадках парков — налоговые льготы и административная поддержка резидентов.
Такая система поддержки предпринимательской инициативы в Самарской области доказала свою успешность. Подтверждением тому стало включение региона в десятку территорий-лидеров рейтинга развития индустриальных парков и промышленных технопарков России по итогам минувшего года.
Как сообщил генеральный директор АО "Промпарки" Сергей Евсеев, сегодня в Самарской области под управлением АО "Промпарки" действует четыре индустриальных парка — "Преображенка", "Преображенка-2", "Чапаевск" и "Новосемейкино". Инвесторы, реализующие проекты в этих индустриальных парках, принесли региональному бюджету начиная с 2014 года более 600 млн рублей налогов. Резиденты, разместившие в действующих промпарках "Преображенка" и "Чапаевск" свои производства и логистические центры, создали 4,5 тыс. рабочих мест.
За прошлый год АО "Промпарки" привлекло пять новых резидентов — два в "Преображенку" и три — в "Чапаевск". Полностью выполнена инвестиционная программа.
Планы на текущий год еще более масштабные — о намерении работать на площадках "Промпарков" заявили инвесторы, готовые создать в общей сложности более шести тысяч рабочих мест.
"Несмотря на то, что ситуация с бюджетом в этом году достаточно напряженная, мы по-прежнему готовы выполнить все обязательства перед инвесторами и обеспечить условия для развития новых проектов", — подчеркнул Виктор Кудряшов. — Прошу проанализировать потребность в средствах, необходимых для развития системы промпарков на перспективу и обеспечения их необходимой инфраструктуророй, с тем чтобы мы рассмотрели возможность запланировать их в бюджете 2022–2023 годов".
На совещании было принято решение начать проектирование сетей промышленного парка "Преображенка-2". В будущем году здесь начнется строительство необходимой инфраструктуры.
Отдельно рассмотрели участники совещания вопрос реконструкции выезда с территории действующего индустриального парка "Преображенка" на улицу Утевская — в настоящее время пропускная способность дороги становится недостаточной, необходимо расширить дорогу и построить разгонные полосы. Решить этот вопрос планируется в будущем году.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.