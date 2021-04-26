Ботанический сад открыт для посещений с 26 апреля

Ботанический сад Самарского университета открывается для посещения с 26 апреля.
Напомним, что сад был закрыт с 1 декабря.
Свободное посещение дендрария: понедельник, вторник, четверг, пятница с 10:00 - 19:00; среда - 14:00 - 19:00.
Возможно проведение экскурсий для организованных групп от (10 человек) и фотосессий в оранжерее по предварительной записи, тел. 222-92-41.
Вход в Ботанический сад и выход из него осуществляются только через Главный вход, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.