Ботанический сад открыт для посещений с 26 апреля

Ботанический сад Самарского университета открывается для посещения с 26 апреля.

Напомним, что сад был закрыт с 1 декабря.

Свободное посещение дендрария: понедельник, вторник, четверг, пятница с 10:00 - 19:00; среда - 14:00 - 19:00.

Возможно проведение экскурсий для организованных групп от (10 человек) и фотосессий в оранжерее по предварительной записи, тел. 222-92-41.

Вход в Ботанический сад и выход из него осуществляются только через Главный вход, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля.