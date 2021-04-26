В Самаре 122 квартал планируют застроить жилыми высотками

Мэрия Самары планирует застроить город новыми высотками. Проект решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков предлагают самарцам обсудить на публичных слушаниях. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Городские власти намерены выделить земельный участок в 4,8 тыс. кв метров, расположенный в границах улиц Буянова и Арцыбушевской (квартал 122) в Ленинском районе, под многоэтажную жилую застройку. Согласно данным, представленным на сайте Публичной кадастровой палаты, участок имеет категорию "земли населенных пунктов", разрешено его использование для объектов жилой застройки. Кадастровая стоимость составляет 62,8 млн рублей.

Кроме того, под многоэтажную жилую высотную застройку хотят выделить еще один участок в Ленинском районе на 2,5 тыс. кв метров, — в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова.

Перечень материалов к проекту решений будет представлен жителям города на экспозиции. Она пройдет на ул. Галактионовской, 132, в холле первого этажа городского департамента градостроительства. Экспозиция будет открыта с 1 по 11 мая, с 9:00 до 17:00 по будням (в пятницу до 16:00).

Публичные слушания состоятся 11 мая в 18:00 в актовом зале на ул. Ново-Садовой, 20. Время начала регистрации участников — с 17:00.