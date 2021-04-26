Двух жителей Самары осудили за посредничество в "покупке" водительских прав

Суд Куйбышевского района Самары вынесения приговора местным жителям, которых признали виновными в посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

В октябре 2020 г. некая Денисова в торговом центре получила через посредника Федякина 240 тыс. руб., которые должна была передать сотрудникам РЭО ГИБДД по Чапаевску за выдачу двух водительских удостоверений категории "С" и "D" без обучения и экзамена.

Суд назначил Денисовой два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а Федякину — два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.