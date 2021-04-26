Двух жителей Самары осудили за посредничество в "покупке" водительских прав

Суд Куйбышевского района Самары вынесения приговора местным жителям, которых признали виновными в посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.
В октябре 2020 г. некая Денисова в торговом центре получила через посредника Федякина 240 тыс. руб., которые должна была передать сотрудникам РЭО ГИБДД по Чапаевску за выдачу двух водительских удостоверений категории "С" и "D" без обучения и экзамена.
Суд назначил Денисовой два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а Федякину — два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.