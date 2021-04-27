Эвакуацией бесхозных трупов в Самаре займется "Транслогистик"

Самарский департамент экономического развития, инвестиций и торговли определился с подрядчиком, который окажет услуги по эвакуации невостребованных умерших.

На торги были поданы две заявки — от ООО "Транслогистик" и от ООО "Похоронный дом". Первая компания предложила свои услуги за 3,85 млн рублей, вторая за 2,99 млн рублей. Победителем аукциона признали "Транслогистик".

Напомним, начальная цена контракта составляла 12 млн рублей.

Под невостребованными умершими имеются в виду неопознанные или одинокие граждане (трупы), погибшие при ДТП, на воде, при пожаре и других чрезвычайных обстоятельствах, а также трупы иных категорий граждан, направленные в морг самарскими правоохранителями.

В перечень услуг входит выезд по месту обнаружения невостребованного умершего, погрузка и доставка тела (останков) в морг.