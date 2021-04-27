Эвакуацией бесхозных трупов в Самаре займется "Транслогистик"

Самарский департамент экономического развития, инвестиций и торговли определился с подрядчиком, который окажет услуги по эвакуации невостребованных умерших.
На торги были поданы две заявки — от ООО "Транслогистик" и от ООО "Похоронный дом". Первая компания предложила свои услуги за 3,85 млн рублей, вторая за 2,99 млн рублей. Победителем аукциона признали "Транслогистик".
Напомним, начальная цена контракта составляла 12 млн рублей.
Под невостребованными умершими имеются в виду неопознанные или одинокие граждане (трупы), погибшие при ДТП, на воде, при пожаре и других чрезвычайных обстоятельствах, а также трупы иных категорий граждан, направленные в морг самарскими правоохранителями.
В перечень услуг входит выезд по месту обнаружения невостребованного умершего, погрузка и доставка тела (останков) в морг.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.