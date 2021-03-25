Мэрия Самары выделила 12 млн рублей на эвакуацию бесхозных трупов

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли подыскивает подрядчика, который в течение трех лет будет заниматься эвакуацией невостребованных умерших в Самаре. Начальная цена контракта составляет 12 млн рублей.

Под невостребованными умершими имеются в виду неопознанные или одинокие граждане (трупы), погибшие при ДТП, на воде, при пожаре и других чрезвычайных обстоятельствах, а также трупы иных категорий граждан, направленные в морг самарскими правоохранителями.

Предполагается, что сумма будет освоена равными частями в три этапа, с 2021 по 25 декабря 2023 года. Ежегодно подрядчику будет выплачиваться 4 млн рублей (при условии, что компания-победитель предложит услуги по максимальной цене контракта).

В перечень услуг входит выезд по месту обнаружения невостребованного умершего, погрузка и доставка тела (останков) в морг. В аукционной документации прописан ряд условий для исполнителей услуги. Так, оборудованный и укомплектованный необходимыми материалами для умерших в морг автомобиль должен дежурить круглосуточно, экипаж должен быть обучен и подготовлен.

Сбор и переноска умерших с места нахождения до автомобиля и транспортировка в Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы должна быть произведена в течение двух часов с момента выезда.

Победителя торгов определят 22 апреля.

Напомним, ранее ФАС сообщила о том, что мэрия Самары нарушала антимонопольное законодательство: вместо процедуры проведения торгов власти просто выдавали субсидии компаниям, предлагавшим заняться эвакуацией умерших.

Руководитель УФАС по Самарской области Леонид Пак отметил, что это "не очень правильный механизм", работающий, тем не менее, еще с 2012 года.

"На эту ситуацию наше внимание обратила прокуратура. Сейчас администрация приводит все дела по этой теме в соответствие с законодательством", — сообщил Пак.