На долг "Крыльев Советов" перед Газбанком не нашлось покупателей

Торги по продаже долга "Крыльев Советов" перед Газбанком признаны несостоявшимися из-за отсутствия допущенных заявок. Об этом сообщает Российский аукционный дом, выступающий организатором торгов. Аукцион прошел 26 апреля.

Напомним, Агентство страхования вкладов выставило на торги права требования обанкротившегося АО АКБ "Газбанк" к ЗАО "ПФК" "Крылья Советов" по стартовой цене 252,98 млн рублей.

В 2013 г. сообщалось, что "Крылья Советов" взяли кредит в Газбанке на 340 млн рублей.

Также известно, что у "Крыльев Советов" есть долг в 1 млрд руб. по двум кредитам, взятым в 2011 г. в Новикомбанке.