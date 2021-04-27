На долг "Крыльев Советов" перед Газбанком не нашлось покупателей

Торги по продаже долга "Крыльев Советов" перед Газбанком признаны несостоявшимися из-за отсутствия допущенных заявок. Об этом сообщает Российский аукционный дом, выступающий организатором торгов. Аукцион прошел 26 апреля.
Напомним, Агентство страхования вкладов выставило на торги права требования обанкротившегося АО АКБ "Газбанк" к ЗАО "ПФК" "Крылья Советов" по стартовой цене 252,98 млн рублей.
В 2013 г. сообщалось, что "Крылья Советов" взяли кредит в Газбанке на 340 млн рублей.
Также известно, что у "Крыльев Советов" есть долг в 1 млрд руб. по двум кредитам, взятым в 2011 г. в Новикомбанке.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))