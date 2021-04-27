За год в Самарской области стало на 25 тыс. жителей меньше

За год численность населения в Самарской области сократилась на 25 368 человек - до 3 154 164 жителей. Такие данные приводит Росстат, опубликовавший 26 апреля отчет о численности постоянного населения России по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года.

Это наиболее заметное снижение за последние годы. Так в 2020 г. область "уменьшилась" на 3,5 тыс. жителей, в 2019 г. - на 10,5 тысяч.

Напомним, в январе Росстат публиковал предварительные данные о численности постоянного населения региона. Тогда убыль населения оценивалась в 24 тыс. человек.

Согласно уточненным статистическим данным, городское население Самарской области сократилось на 22 618 человек (до 2,5 млн), сельское - на 2 750.

Самара потеряла 11 902 жителя (сейчас в городе живет - 1 144 793 человека), Тольятти - 6 357 (693 072).

Уменьшение числа жителей зафиксировано во всех муниципалитетах кроме Волжского (рост на 5 076 человек) и Ставропольского (826) районов.