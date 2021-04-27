16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За год в Самарской области стало на 25 тыс. жителей меньше В Самаре объявили повторный аукцион на отлов бродячих животных Эвакуацией бесхозных трупов в Самаре займется "Транслогистик" В Самаре жители 16-этажной новостройки второй год добиваются установки лифта 1 Мая в Самарской области пройдет без массовых мероприятий

Общество

За год в Самарской области стало на 25 тыс. жителей меньше

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За год численность населения в Самарской области сократилась на 25 368 человек - до 3 154 164 жителей. Такие данные приводит Росстат, опубликовавший 26 апреля отчет о численности постоянного населения России по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года.

Это наиболее заметное снижение за последние годы. Так в 2020 г. область "уменьшилась" на 3,5 тыс. жителей, в 2019 г. - на 10,5 тысяч.

Напомним, в январе Росстат публиковал предварительные данные о численности постоянного населения региона. Тогда убыль населения оценивалась в 24 тыс. человек.

Согласно уточненным статистическим данным, городское население Самарской области сократилось на 22 618 человек (до 2,5 млн), сельское - на 2 750.

Самара потеряла 11 902 жителя (сейчас в городе живет - 1 144 793 человека), Тольятти - 6 357 (693 072).

Уменьшение числа жителей зафиксировано во всех муниципалитетах кроме Волжского (рост на 5 076 человек) и Ставропольского (826) районов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?

Татьяна Антипова 13 апреля 2021 13:23 В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботанического сада

Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Фото на сайте

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2