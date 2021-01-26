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Общество

За год численность населения Самарской области сократилась на 24 тыс. человек

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральная служба государственной статистики опубликовала предварительные данные о численности постоянного населения Самарской области на 1 января 2021 года.

По предварительной оценке Росстата, на 1 января текущего года население региона составляет 3,155 млн человек. В то же время на начало 2020 г. Самарастат приводит цифру в 3,179 млн жителей. Таким образом, за год жителей в Самарской области стало меньше на 24 тысячи.

Согласно данным службы, в 2019 г. число жителей в регионе за год уменьшилось всего на 2006 человек.

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