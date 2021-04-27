В Самаре вынесли приговор за организацию незаконной миграции 140 иностранцев

В Самаре вынесли приговор 34-летнему Абдухалиму Исакову и 32-летней Людмиле Исаковой, признанным виновными в организации незаконной миграции (п. "а" ч.2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, в сентябре–октябре 2019 г. их сотрудники получили информацию о том, что двое жителей региона разработали преступную схему и организовали канал легализации иностранных граждан на территории РФ.

Работники ООО "Карамэлло" Абдухалим Исаков и Людмила Исакова с ноября по декабрь 2019 г. организовали незаконное пребывание в РФ 140 иностранных граждан.

По версии следствия, Исаковы подыскивали иностранцев, желающих легализоваться на территории РФ на длительный срок, и заключали с ними фиктивные трудовые договоры от лица организации, что позволяло мигрантам встать на учет. Какой-либо хозяйственной деятельности "Карамэлло" не вело. Совокупный доход фирмы от противоправной деятельности составил около 1 млн рублей.

В конце 2019 г. в отношении Исаковых возбудили уголовное дело. Советский районный суд Самары приговорил Абдухалима Исакова к двум с половиной годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком и штрафом 50 тыс. руб., а Людмилу Исакову — к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом. Приговор 3 апреля вступил в законную силу.