Самарец получил восемь лет колонии за убийство знакомого в свой день рождения

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в причинении тяжких травм, повлекших по неосторожности смерть.
Как сообщает региональная прокуратура, за месяц до трагедии самарец освободился из колонии, где отбывал наказание за аналогичное преступление. В день своего рождения он встретил знакомого и решил отпраздновать событие вместе с ним. Мужчины выпивали и поссорились. В результате обвиняемый сильно избил приятеля, из-за чего тот скончался.
За смерть друга суд назначил самарцу восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, три из них мужчине предстоит отбывать в тюрьме. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.