Самарец получил восемь лет колонии за убийство знакомого в свой день рождения

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в причинении тяжких травм, повлекших по неосторожности смерть.

Как сообщает региональная прокуратура, за месяц до трагедии самарец освободился из колонии, где отбывал наказание за аналогичное преступление. В день своего рождения он встретил знакомого и решил отпраздновать событие вместе с ним. Мужчины выпивали и поссорились. В результате обвиняемый сильно избил приятеля, из-за чего тот скончался.

За смерть друга суд назначил самарцу восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, три из них мужчине предстоит отбывать в тюрьме. Приговор в законную силу еще не вступил.