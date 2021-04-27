"Балтика" снизила экослед пива

Компания внедрила спутниковый мониторинг СО2 посевов ячменя, на 8% сократила выбросы парниковых газов пивоварнями, обеспечила сбор и переработку почти 50% объема выпущенной упаковки и "озеленила" логистику и охлаждение пива в барах и магазинах.

"Балтика" выпустила Отчет об устойчивом развитии за 2020 год. Он дополнил отчетность Carlsberg Group о прогрессе по выполнению целей устойчивого развития, которые компания определила как ключевые: углеродная нейтральность пивоварен и сокращение на 30% углеродного следа готовой продукции к 2030 и на 15% к 2022 году, двукратное сокращение водопотребления к 2030 году, продвижение ответственного потребления пива и снижение травматизма среди сотрудников и подрядчиков до ноля несчастных случаев.

"Балтика" демонстрирует впечатляющий прогресс в достижении целей устойчивого развития. С 2015 года, который определен Carlsberg Group как базовый, компания на 7% снизила углеродный след готовой продукции, который рассчитывается как объем эмиссии парниковых газов по всей цепочке жизненного цикла продукции — "от поля до бокала". В рамках своего проекта "Принеси пользу своему городу" "Балтика" обеспечила сбор и переработку 158 000 т ПЭТ, алюминия, стеклобоя и макулатуры — почти 50% от эквивалентного объема выпущенной компанией упаковки в 2020 году, приблизившись к своей цели 2022 года: обеспечивать рециклинг не менее половины своей тары. В Самаре компания сотрудничает с 2 компаниями по переработке отходов упаковки, передавая в качестве вторсырья отходы ПЭТ и алюминия ООО "СамПЭТ" и "Алмет".

Компания на 8% снизила углеродный след пивоварен: с 2015 года сократила удельное потребление электричества на 10% и сохранила стабильным расход тепловой энергии, заместив часть "зеленым" топливом. В качестве альтернативных источников энергии "Балтика" использует холодный воздух, зимой охлаждая пиво в процессе производства с помощью технологий драйкулинга и фрикулинга, а не энергоемких компрессоров. В Самаре эта технология установлена с 2014 года.

Также компания использует в котельных пивоварен биогаз с биологических очистных сооружений (БОС). В 2020 году "Балтика" нарастила объем его использования с 8 до 10% от закупок природного газа, начав модернизацию метантенков очистных в Туле и Ярославле, а также уже в начале 2021 года запустив БОСы в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В их строительство с 2017 года суммарно было вложено более 1 млрд рублей.

"Балтика-Самара" одна из первых в компании построила собственные биологические очистные сооружения и запустила технологию сбора биогаза для котельной пивоварни. БОСы обеспечивают многоступенчатую очистку стоков пивоваренного производства перед их передачей в коммунальную инфраструктуру и служат цели компании по бережному расходованию водных ресурсов. Стремясь к нулевой потере воды, "Балтика" внедряет ресурсосберегающие проекты и технологии, которые позволили на 9% снизить удельный расход воды, сократив потери и увеличив эффективность технологических процессов. Для производства 1 гл пива компания теперь тратит 2,41 гл воды вместо 2,6 гл в 2015 году.

Экономия достигнута за счет проектов рециклинга воды (когда, например, вода со споласкивания банки используется для подпитки транспортеров линий), сокращения количества промывок оборудования при смене сортов — за счет разработки и внедрения матрицы перехода с одного сорта на другой, сбора и использования пара и других технических и инженерных решений. В Самаре также реализована технология доочистки и повторного использования воды на технические нужды — в заводской котельной.

Пивовары реализуют пилотные проекты по переводу автопарка компании на метан и электричество: переоборудуют грузовой транспорт и закупают электропогрузчики. Первая партия электрических погрузчиков уже поступила на склад "Балтики-Самара" в феврале 2021 года. Это позволит сократить экослед логистических операций.

Чтобы экологично охлаждать пиво в торговых точках, компания переводит оборудование с фреона на пропан, использует технологии LED-освещения и EMS для оптимальных энергорежимов холодильников. На 2020 год "Балтика" на 25% обновила их парк, снизив экослед охлаждения на 24%.

В условиях пандемии COVID-19 компания направила внимание на обеспечение здоровья и безопасности сотрудников. С самого начала пандемии компания следовала рекомендациям ВОЗ, распоряжениям органов власти, а также правилам, которые устанавливает Роспотребнадзор для предприятий, продолжающих работать в условиях распространения COVID-19. Компания оказала поддержку партнерам в сегменте HoReCa, наиболее пострадавшем от пандемии, и открыла для них горячую линию в марте — для консультаций по юридическим и коммерческим вопросам.

Во всех регионах присутствия развернулась социальная компания "Несмотря на расстояние, остаемся вместе", направленная на помощь местным сообществам. В партнерстве с НКО, благотворительными фондами, волонтерскими организациями переданы более 500 000 единиц средств защиты и более 450 000 безалкогольных напитков в социальные учреждения, медикам и волонтерским центрам. В Самаре вместе с областной профсоюзной организацией работников здравоохранения, а также фондами "Живой" и "Хорошие истории" компания помогла социальным учреждениям и медикам региона.

Компания продолжила работу по продвижению культуры ответственного потребления пива путем перевода информационных проектов в онлайн (например, #ChallengeBaltika18+ ко Всемирному дню ответственного потребления пива, Калькулятор ответственного потребления). Сегмент безалкогольного пива в стоимостном выражении вырос практически вдвое с 2016 года, и "Балтика" была одной из первых, кто начал развивать производство безалкогольных сортов в России. С 2016 года инвестиции компании в производственные мощности составили более 195 млн рублей, в том числе 57 млн рублей — в открытие производства в Самаре.

Задача — обеспечить 100% присутствие безалкогольного пива компании в точках, где продается алкоголь от "Балтики", чтобы у взрослых потребителей всегда была альтернатива. По данным на 2020 год, безалкогольное пиво продавалось в 75% точек компании, а его взвешенная дистрибуция в оффтрейде составила 91%, то есть безалкогольные сорта "Балтики" продаются почти во всех самых популярных магазинах традиционной торговли.

Кроме того, в 2020 году компания заключила контракты с крупнейшими онлайн-площадками для продажи безалкогольных сортов пива и начала сотрудничать с онлайн-ритейлерами "Озон", "Утконос", "Самокат", "Яндекс Маркет", Foodzo, "Локалея", "Напитки.ру".

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ "БАЛТИКИ" В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

Ноль углеродного следа

— Снизили выбросы СО2 пивоварен на 8% с 2015 года в рамках цели к 2030 году — ноль выбросов СО2 от пивоварен.

— Сократили на 7% общие выбросы СО2 по всему жизненному циклу пива с 2015 года в рамках поставленной цели к 2030 году — сокращения экоследа "от поля до бокала" на 30%.

— 10% тепловой энергии из биогаза

— Собрано и переработано 158 000 т отходов упаковки в рамках проекта "Принеси пользу своему городу", что приближает компанию к выполнению цели обеспечить рециклинг не менее 50% объема выпущенной тары к 2022 году.

— 25% холодильного оборудования соответствует "зеленым стандартам".

— Запустили спутниковый мониторинг полей на предмет выделения СО2, и внедряются технологии бережного земледелия

— Реализуется пилотный проект по переводу грузового автопарка на метан и складского на электричество

Ноль потери воды

— Сократили удельное водопотребление на 9% с 2015 года: с 2,6 до 2,41 гл\гл.

— Запустили биологические очистные сооружения в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, инвестировав более 1 млрд рублей

Ноль безответственного потребления

— Инвестировали более 195 млн рублей в развитие сегмента безалкогольного пива.

— "Балтика 0" занимает 46% продаж безалкогольного пива в России.

— Реализовали информационные кампании, нацеленные формирование культуры ответственного потребления пива общим охватом более 15 млн человек.

— 100% продукции "Балтики" в России содержит обязательные и дополнительные предупредительные надписи о вреде безответственного потребления на потребительской упаковке.

Ноль несчастных случаев

— На 45% снизили количество случаев травматизма среди сотрудников с 2019 года.

— На 55% сократили количество ДТП с участием автотранспорта компании с 2019 года.