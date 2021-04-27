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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Балтика" снизила экослед пива

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания внедрила спутниковый мониторинг СО2 посевов ячменя, на 8% сократила выбросы парниковых газов пивоварнями, обеспечила сбор и переработку почти 50% объема выпущенной упаковки и "озеленила" логистику и охлаждение пива в барах и магазинах.

"Балтика" выпустила Отчет об устойчивом развитии за 2020 год. Он дополнил отчетность Carlsberg Group о прогрессе по выполнению целей устойчивого развития, которые компания определила как ключевые: углеродная нейтральность пивоварен и сокращение на 30% углеродного следа готовой продукции к 2030 и на 15% к 2022 году, двукратное сокращение водопотребления к 2030 году, продвижение ответственного потребления пива и снижение травматизма среди сотрудников и подрядчиков до ноля несчастных случаев.

"Балтика" демонстрирует впечатляющий прогресс в достижении целей устойчивого развития. С 2015 года, который определен Carlsberg Group как базовый, компания на 7% снизила углеродный след готовой продукции, который рассчитывается как объем эмиссии парниковых газов по всей цепочке жизненного цикла продукции — "от поля до бокала". В рамках своего проекта "Принеси пользу своему городу" "Балтика" обеспечила сбор и переработку 158 000 т ПЭТ, алюминия, стеклобоя и макулатуры — почти 50% от эквивалентного объема выпущенной компанией упаковки в 2020 году, приблизившись к своей цели 2022 года: обеспечивать рециклинг не менее половины своей тары. В Самаре компания сотрудничает с 2 компаниями по переработке отходов упаковки, передавая в качестве вторсырья отходы ПЭТ и алюминия ООО "СамПЭТ" и "Алмет".

Компания на 8% снизила углеродный след пивоварен: с 2015 года сократила удельное потребление электричества на 10% и сохранила стабильным расход тепловой энергии, заместив часть "зеленым" топливом. В качестве альтернативных источников энергии "Балтика" использует холодный воздух, зимой охлаждая пиво в процессе производства с помощью технологий драйкулинга и фрикулинга, а не энергоемких компрессоров. В Самаре эта технология установлена с 2014 года.

Также компания использует в котельных пивоварен биогаз с биологических очистных сооружений (БОС). В 2020 году "Балтика" нарастила объем его использования с 8 до 10% от закупок природного газа, начав модернизацию метантенков очистных в Туле и Ярославле, а также уже в начале 2021 года запустив БОСы в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В их строительство с 2017 года суммарно было вложено более 1 млрд рублей.

"Балтика-Самара" одна из первых в компании построила собственные биологические очистные сооружения и запустила технологию сбора биогаза для котельной пивоварни. БОСы обеспечивают многоступенчатую очистку стоков пивоваренного производства перед их передачей в коммунальную инфраструктуру и служат цели компании по бережному расходованию водных ресурсов. Стремясь к нулевой потере воды, "Балтика" внедряет ресурсосберегающие проекты и технологии, которые позволили на 9% снизить удельный расход воды, сократив потери и увеличив эффективность технологических процессов. Для производства 1 гл пива компания теперь тратит 2,41 гл воды вместо 2,6 гл в 2015 году.

Экономия достигнута за счет проектов рециклинга воды (когда, например, вода со споласкивания банки используется для подпитки транспортеров линий), сокращения количества промывок оборудования при смене сортов — за счет разработки и внедрения матрицы перехода с одного сорта на другой, сбора и использования пара и других технических и инженерных решений. В Самаре также реализована технология доочистки и повторного использования воды на технические нужды — в заводской котельной.

Пивовары реализуют пилотные проекты по переводу автопарка компании на метан и электричество: переоборудуют грузовой транспорт и закупают электропогрузчики. Первая партия электрических погрузчиков уже поступила на склад "Балтики-Самара" в феврале 2021 года. Это позволит сократить экослед логистических операций.

Чтобы экологично охлаждать пиво в торговых точках, компания переводит оборудование с фреона на пропан, использует технологии LED-освещения и EMS для оптимальных энергорежимов холодильников. На 2020 год "Балтика" на 25% обновила их парк, снизив экослед охлаждения на 24%.

В условиях пандемии COVID-19 компания направила внимание на обеспечение здоровья и безопасности сотрудников. С самого начала пандемии компания следовала рекомендациям ВОЗ, распоряжениям органов власти, а также правилам, которые устанавливает Роспотребнадзор для предприятий, продолжающих работать в условиях распространения COVID-19. Компания оказала поддержку партнерам в сегменте HoReCa, наиболее пострадавшем от пандемии, и открыла для них горячую линию в марте — для консультаций по юридическим и коммерческим вопросам.

Во всех регионах присутствия развернулась социальная компания "Несмотря на расстояние, остаемся вместе", направленная на помощь местным сообществам. В партнерстве с НКО, благотворительными фондами, волонтерскими организациями переданы более 500 000 единиц средств защиты и более 450 000 безалкогольных напитков в социальные учреждения, медикам и волонтерским центрам. В Самаре вместе с областной профсоюзной организацией работников здравоохранения, а также фондами "Живой" и "Хорошие истории" компания помогла социальным учреждениям и медикам региона.

Компания продолжила работу по продвижению культуры ответственного потребления пива путем перевода информационных проектов в онлайн (например, #ChallengeBaltika18+ ко Всемирному дню ответственного потребления пива, Калькулятор ответственного потребления). Сегмент безалкогольного пива в стоимостном выражении вырос практически вдвое с 2016 года, и "Балтика" была одной из первых, кто начал развивать производство безалкогольных сортов в России. С 2016 года инвестиции компании в производственные мощности составили более 195 млн рублей, в том числе 57 млн рублей — в открытие производства в Самаре.

Задача — обеспечить 100% присутствие безалкогольного пива компании в точках, где продается алкоголь от "Балтики", чтобы у взрослых потребителей всегда была альтернатива. По данным на 2020 год, безалкогольное пиво продавалось в 75% точек компании, а его взвешенная дистрибуция в оффтрейде составила 91%, то есть безалкогольные сорта "Балтики" продаются почти во всех самых популярных магазинах традиционной торговли.

Кроме того, в 2020 году компания заключила контракты с крупнейшими онлайн-площадками для продажи безалкогольных сортов пива и начала сотрудничать с онлайн-ритейлерами "Озон", "Утконос", "Самокат", "Яндекс Маркет", Foodzo, "Локалея", "Напитки.ру".

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ "БАЛТИКИ" В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

Ноль углеродного следа

— Снизили выбросы СО2 пивоварен на 8% с 2015 года в рамках цели к 2030 году — ноль выбросов СО2 от пивоварен.

— Сократили на 7% общие выбросы СО2 по всему жизненному циклу пива с 2015 года в рамках поставленной цели к 2030 году — сокращения экоследа "от поля до бокала" на 30%.

— 10% тепловой энергии из биогаза

— Собрано и переработано 158 000 т отходов упаковки в рамках проекта "Принеси пользу своему городу", что приближает компанию к выполнению цели обеспечить рециклинг не менее 50% объема выпущенной тары к 2022 году.

— 25% холодильного оборудования соответствует "зеленым стандартам".

— Запустили спутниковый мониторинг полей на предмет выделения СО2, и внедряются технологии бережного земледелия

— Реализуется пилотный проект по переводу грузового автопарка на метан и складского на электричество

Ноль потери воды

— Сократили удельное водопотребление на 9% с 2015 года: с 2,6 до 2,41 гл\гл.

— Запустили биологические очистные сооружения в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, инвестировав более 1 млрд рублей

Ноль безответственного потребления

— Инвестировали более 195 млн рублей в развитие сегмента безалкогольного пива.

— "Балтика 0" занимает 46% продаж безалкогольного пива в России.

— Реализовали информационные кампании, нацеленные формирование культуры ответственного потребления пива общим охватом более 15 млн человек.

— 100% продукции "Балтики" в России содержит обязательные и дополнительные предупредительные надписи о вреде безответственного потребления на потребительской упаковке.

Ноль несчастных случаев

— На 45% снизили количество случаев травматизма среди сотрудников с 2019 года.

— На 55% сократили количество ДТП с участием автотранспорта компании с 2019 года.

"Пивоваренная компания "Балтика" — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. Компания управляет 8 заводами в России и является важной частью Carlsberg Group и ее бизнеса в регионе Центральная и Восточная Европа, к которому относятся еще 13 стран. "Балтика" — ведущий экспортер российского пива, поставляет продукцию в более чем 75 стран мира. Благодаря качеству мирового уровня бренды компании удостоены более 670 российских и международных наград на профессиональных и потребительских конкурсах.

Филиал ООО "Пивоваренная компания "Балтика" — "Балтика-Самара" — одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Поволжья. Построен в 2003 году. Производственная мощность предприятия составляет 6,5 млн гл пива в год. Филиал выпускает более 50 марок пива региональных, федеральных и лицензионных брендов, включая такие как "Балтика 3", "Балтика 7", "Балтика 9", "Балтика Кулер", Zatecky Gus, Tuborg, Carlsberg. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, входит в число крупных работодателей. Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья (Татарстан, Башкортостан, Чувашию, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области и т. д.), Урала (Челябинская, Свердловская, Тюменская и т. д.), Сибири (Омская, Новосибирская области), Юга (Ростовская, Астраханская области и т. д.), а также экспортируется в Казахстан и страны Средней Азии.

Программа "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего" запущена Carlsberg Group в июне 2017 года и призвана внести вклад компании в решение глобальных вызовов и достижение Целей ООН в этой области. Она включает четыре стратегические цели, которые компания стремится достичь в долгосрочной перспективе, — НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Для каждой из них определены измеримые показатели до 2022 и 2030 годов. Программа разработана с применением научного подхода и при участии мировых экспертов. Она сформирована на основе глобальных целей ООН по устойчивому развитию и рекомендаций Парижского соглашения по климату — приложить усилия, чтобы ограничить рост температуры не выше 1,5 градусов Цельсия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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