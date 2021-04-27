Безработный тольяттинец решил подзаработать и стал жертвой мошенников

В Тольятти 42-летний безработный местный житель стал жертвой мошенничества, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчине позвонил незнакомец и предложил заработать с помощью мобильного приложения. Житель Автограда согласился и прошел процедуру регистрации, во время которой привязал к приложению свою банковскую карту. Вскоре с его счета списали около 140 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Региональное ГУ МВД, призывает граждан быть бдительными и не вводить в мобильных приложениях личные данные, реквизиты банковских карт, CVC/CVV-коды (расположенные на обратной стороне карт).