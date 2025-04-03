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Преступления Происшествия

"Хотел автомойку": ФСБ вскрыла махинации с землями в центре Самары

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ФСБ поймали двух жителей Самары. Мужчин заподозрили в незаконном отчуждении земли в центре города.

"Земля находилась в неразграниченной государственной собственности. Установлено, что указанные граждане, при участии недобросовестных кадастровых инженеров, действуя единым умыслом, предприняли попытку хищения земельного участка площадью более 270 кв. м, расположенного в Ленинском районе Самары. При этом злоумышленники намеревались использовать данный участок для осуществления коммерческой деятельности в нарушение действующих норм землепользования", — рассказали в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

На основании оперативной разработки ФСБ в городском отделе полиции возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ).

По данным источников Волга Ньюс, участок, о котором идет речь, находится на ул. Ульяновской. Там "отчуждатели земли" хотели сделать автомойку. При этом, земля относилась к иной категории, не предназначенной под подобное использование. Один из подозреваемых — Александр Соловьев, является индивидуальным предпринимателем. Он и его предполагаемый товарищ по махинациям, кадастровый инженер саморегулируемой организации "ОКИС" (г. Новосибирск) Денис Гребенкин ранее выслушали один приговор суда за аналогичное деяние.

В прошлый раз участок отчуждали на 8-й просеке в Самаре. Напомним, несколько лет назад на имя местного жителя Сергея Безгина сделали фиктивное свидетельство о праве собственности на землю. Якобы в пожизненное наследуемое владение ему предоставляется участок № 7 в Сокольих горах Промышленного района. Площадь участка была 690 кв. м. Сведения о границах на местности указаны не были. Росреестр рассмотрел заявление Безгина с фиктивными документами и присвоил земельному участку кадастровый номер. После этого на Безгина зарегистрировали право собственности на земельный участок с кадастровым номером. А позже участок перерегистрировали на гражданина Иванова. Затем Иванов делил в суде участок с супругой — как совместно нажитое имущество. Как следует из материала суда, "подбивал" заявить требования на участок Иванову уже Соловьев. При этом Соловьев был в сговоре с Гребенкиным, и оба знали про изначальные фиктивные документы. В итоге Куйбышевский районный суд зарегистрировал мировое соглашение между бывшими супругами Ивановыми, согласно которому участок переходил к женщине. Еще чуть позже Соловьев получил от Ивановой нотариальную доверенность на управление участком. Дальше недостоверные данные предоставили в госорганы и участок провели через фиктивный договор купли-продажи от Ивановой Соловьеву. Потом Соловьев зарегистрировал земли на себя, представляя недостоверные сведения. При этом участок принадлежал Российской Федерации. Сумма ущерба составила более 3,1 млн рублей. Суд тогда приговорил Соловьева к трем годам, а Гребенкина — к четырем годам колонии общего режима.

Теперь же правоохранители узнали о втором эпизоде предполагаемой преступной деятельности "махинаторов". Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в сфере защиты государственной и муниципальной собственности УФСБ России по Самарской области задокументирована противоправная деятельность индивидуального предпринимателя Соловьева Александра Михайловича, 1986 г. р., и кадастрового инженера саморегулируемой организации "ОКИС" (г. Новосибирск) Гребенкина Дениса Сергеевича, 1987 г. р., организовавших мошенническую схему по противоправному отчуждению земли, находящейся в неразграниченной государственной собственности.

Установлено, что вышеупомянутые граждане, действуя единым умыслом, направленным на незаконное присвоение земельного участка площадью 690 кв. м, расположенного в Промышленном районе Самары
(8 Просека), предоставили в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области подложные документы об образовании и выделении земельного участка. Своими действиями указанные лица причинили ущерб государству в размере более 3 млн рублей.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Приговором Самарского районного суда г. Самары Соловьев А.М. и Гребенкин Д. С. признаны виновными в инкриминируемом им преступлении и приговорены к 3 и 4 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В результате рассмотрения апелляционной жалобы решением Самарского областного суда приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.

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