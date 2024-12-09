Вступил в силу приговор за незаконное отчуждение участка на 8-й Просеке в Самаре

Самарский областной суд оставил без изменения приговор Самарского райсуда, вынесенный 38-летнему Александру Соловьеву и 37-летнему Денису Гребенкину, осужденным за мошенничество. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Напомним, несколько лет назад неизвестные изготовили на имя местного жителя Сергея Безгина фиктивное свидетельство о праве собственности на землю. Якобы в пожизненное наследуемое владение ему предоставляется участок № 7 в Сокольих горах Промышленного района. Площадь участка была 690 кв. м. Сведения о границах на местности указаны не были.

Росреестр рассмотрел заявление Безгина с фиктивными документами и присвоил земельному участку кадастровый номер. После этого на Безгина зарегистрировали право собственности на земельный участок с кадастровым номером. А позже участок перерегистрировали на гражданина Иванова. После этого Иванов делил в суде участок с супругой — как совместно нажитое имущество.

Как следует из материала суда, "подбивал" заявить требования на участок Иванову уже Соловьев. При этом Соловьев был в сговоре с Гребенкиным, и оба знали про изначальные фиктивные документы. В итоге Куйбышевский районный суд зарегистрировал мировое соглашение между бывшими супругами Ивановыми, согласно которому участок переходил к женщине. Еще чуть позже Соловьев получил от Ивановой нотариальную доверенность на управление участком.

Дальше недостоверные данные предоставили в госорганы и участок провели через фиктивный договор купли-продажи от Ивановой Соловьеву. Потом Соловьев зарегистрировал земли на себя, предоставляя недостоверные сведения. При этом участок принадлежал Российской Федерации. Сумма ущерба составила более 3,1 млн рублей.

Суд приговорил Соловьева к трем годам, а Гребенкина — к четырем годам колонии общего режима.

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор первой инстанции без изменения.