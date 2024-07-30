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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор за аферу с земельным участком в Сокольих горах

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарского района Самары вынес приговор местным жителям Денису Гребенкину и Александру Соловьеву. Их признали виновными в мошенничестве с участком в Сокольих горах.

Как следует из приговора, история началась несколько лет назад. Тогда неизвестные изготовили на имя местного жителя Сергея Безгина фиктивное свидетельство о праве собственности на землю. Якобы в пожизненное наследуемое владение ему предоставляется участок № 7 в Сокольих горах Промышленного района. Площадь участка была 690 кв. м. Сведения о границах на местности указаны не были.

Дальше Росреестр рассмотрел заявление Безгина с фиктивными документами и присвоил земельному участку кадастровый номер. После этого на Безгина зарегистрировали право собственности на земельный участок с кадастровым номером. А позже участок перерегистрировали на гражданина Иванова. После этого Иванов делил в суде участок с супругой — как совместно нажитое имущество.

Как следует из материала суда, "подбивал" заявить требования на участок Иванову уже Соловьев. При этом Соловьев был в сговоре с Гребенкиным, и оба знали про изначальные фиктивные документы. В итоге Куйбышевский районный суд зарегистрировал мировое соглашение между бывшими супругами Ивановыми, согласно которому участок переходил к женщине. Еще чуть позже Соловьев получил от Ивановой нотариальную доверенность на управление участком.

Дальше, как выяснили позже силовики, была проведена афера с предоставлением в госорганы недостоверных данных. В итоге участок провели через фиктивный договор купли-продажи от Ивановой Соловьеву. Еще спустя некоторое время Соловьев зарегистрировал земли на себя, предоставляя недостоверные сведения. При этом участок принадлежал Российской Федерации.

Схему вскрыли сотрудники УФСБ по Самарской области. По данным следствия, ущерб составил более 3,1 млн рублей.

В итоге суд рассмотрел дело и признал Соловьева и Гребенкина виновными в мошенничестве. Первого приговорили к трем годам, а второго — к четырем годам колонии общего режима. Известно, что мужчины приговор обжалуют.

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