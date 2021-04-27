Очередному "продавцу" водительских прав из Самары вынесли приговор

Суда Куйбышевского района Самары вынес приговор Егору Данилову, которого обвиняли в покушении на мошенничество, сообщает региональное СУ СК РФ.

В августе 2020 г. Данилов получил от местной жительницы 40 тыс. руб. и обещал передать деньги сотрудникам ГИБДД за выдачу водительских прав категории "В" без сдачи экзаменов. При этом мужчина не имел возможности выполнить обещанное.

В итоге суд назначил Данилову 120 часов обязательных работ.