Тольяттинский хвойный пояс пополнили 11 тысяч сеянцев сосны и березы

Сотрудники АО "Самаранефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") присоединились к международной акции "Сад памяти", посвященной 27 миллионам погибших в годы Великой Отечественной войны советских людей, и совместно с Минлесхозом региона, а также другими промышленными предприятиями высадили в Ставропольском районе на территории леса, пострадавшего от пожара, 11 тысяч сеянцев сосны и березы.

К военной теме на предприятии особое отношение. Труд нефтяников Поволжья в годы Великой Отечественной войны без преувеличения можно назвать подвигом, потому что правительственное задание — форсировать добычу нефти — они выполнили с честью. "Черное золото" Второго Баку в военные годы сыграло важную роль в укреплении обороноспособности страны, а в послевоенные — в восстановлении и развитии всего народного хозяйства.

Нынешние сотрудники предприятия продолжают традиции своих предшественников, живо откликаясь на социальные инициативы.

Десант участников акции высадился недалеко от Тольятти, в том самом лесу, который сильно пострадал во время пожара 2010 года.

Как и полагается в любом важном деле, работа началась с выдачи инвентаря и инструктажа по технике безопасности, который провели сотрудники Министерства лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды Самарской области. Понятно, что лопату в руках умеет держать каждый, а вот сажать деревья — не все. Поэтому нефтяники внимательно выслушали все рекомендации специалистов, и началась дружная работа. Посадка сеянцев — дело нехитрое, но надо знать правила, соблюдение которых поможет молодому деревцу прижиться. Поэтому сотрудники предприятий сажали деревья, а специалисты Минлесхоза помогали и подсказывали им. Через три года сеянцы окрепнут, станут саженцами, и лет через 10 на этом месте зашумит молодой лес.

Сотрудники предприятия активно участвуют в корпоративном волонтерстве

"Мы всегда стараемся принимать участие в экологических мероприятиях, но международная акция "Сад памяти" имеет особое значение. Акция как послание из прошлого в настоящее и будущее. Важно помнить события истории, чтобы не допустить повторения ошибок прошлого", — поделилась своими эмоциями Елена Халеппо, ведущий юрисконсульт АО "Самаранефтегаз".

Следуя политике социальной ответственности НК "Роснефть" и принципу строгого соблюдения природоохранного законодательства, коллектив самарских нефтяников не только участвует в акциях экологической направленности, но и ежегодно восполняет биоресурсы речной фауны, выпуская в Волгу мальков стерляди, сазана, толстолобика.

Рациональное освоение природных богатств и внедрение передовых технологий для снижения воздействия на окружающую среду — важные принципы работы АО "Самаранефтегаз". С каждым годом акционерное общество увеличивает инвестиции в природоохранные мероприятия, создавая современное, высокотехнологичное производство, работающее в гармонии с природой.