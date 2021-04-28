Женщина из Самарской области "инвестировала" мошенникам 1,8 млн рублей

В Самарской области женщина перевела мошенникам 1,8 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

35-летней жительнице Красноармейского района, работающей врачом, позвонили незнакомец и предложил инвестировать деньги с помощью торговли на бирже. Для этого нужно было перевести деньги на брокерский счет. Жертва поверила и отправила мошеннику 1,8 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области просит граждан остерегаться мошенников на торговых онлайн-площадках.