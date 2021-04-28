Самарская область вошла в топ-5 регионов по работе с населением в Интернете

Самарская область вошла в пятерку лучших регионов по работе с обращениями жителей, поступающими через интернет. Такие данные озвучил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский на XII Всероссийском GR-саммите.

По словам Гореславского, в России только за первый квартал 2021 г. зафиксировано около 670 тысяч сообщений от жителей через социальные сети. При этом в первом квартале ЦУР активно начал работать с платформой обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", и уже за этот период наблюдается практически аналогичное количество обращений, которые люди подают через этот сервис — более 550 тысяч.

В топ регионов по количеству обращений вошли Самарская, Вологодская, Челябинская области, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО.