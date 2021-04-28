Самарская область вошла в топ-5 регионов по работе с населением в Интернете

Самарская область вошла в пятерку лучших регионов по работе с обращениями жителей, поступающими через интернет. Такие данные озвучил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский на XII Всероссийском GR-саммите.
По словам Гореславского, в России только за первый квартал 2021 г. зафиксировано около 670 тысяч сообщений от жителей через социальные сети. При этом в первом квартале ЦУР активно начал работать с платформой обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", и уже за этот период наблюдается практически аналогичное количество обращений, которые люди подают через этот сервис — более 550 тысяч.
В топ регионов по количеству обращений вошли Самарская, Вологодская, Челябинская области, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!