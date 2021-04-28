16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли приговор топ-менеджеру АКБ "Газбанк" В Самаре вынесен приговор двум мошенникам, обещавшим передать 7,5 млн руб. налоговикам В Самаре вынесли приговор за организацию незаконной миграции 140 иностранцев В Самаре вынесли приговор по делу об отравлении 74 человек роллами Экс-начальницу железнодорожной станции Сызрань-город осудили за взятки

Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор топ-менеджеру АКБ "Газбанк"

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 26 апреля, Ленинский районный суд Самары под председательством судьи Марии Ретиной вынес приговор топ-менеджеру АО АКБ "Газбанк" Артему Маслову. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, Маслова, являвшегося советником председателя правления по развитию бизнеса, обвиняли в том, что с 20 февраля по 25 мая 2017 г. он использовал служебные полномочия вопреки интересам банка и оформлял невозвратные кредиты. Для этого топ-менеджер заключал от имени банка с физлицами и организациями кредитные договоры, хотя заранее знал, что заемщики не имели финансовых возможностей в срок исполнять свои обязательства по погашению кредита и процентов.

В результате действий Маслова банку был причинен свыше 572 млн рублей.

Ленинский райсудом приговорил экс-банкира к двум годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком. Также мужчину на два года лишили права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Приговор еще не вступил в законную силу.

Газбанк признали банкротом в августе 2018 года. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями возбудили еще в феврале 2019 года. 23 ноября 2020 г. Ленинский райсуд вынес приговор экс-председателю правления банка Михаилу Липовецкому. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Позже апелляционная инстанция Самарского облсуда отменила приговор суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение в тот же Ленинский райсуд. Сейчас судебный процесс, который ведет судья Ирина Кузнецова, продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2