В Самаре вынесли приговор топ-менеджеру АКБ "Газбанк"

В понедельник, 26 апреля, Ленинский районный суд Самары под председательством судьи Марии Ретиной вынес приговор топ-менеджеру АО АКБ "Газбанк" Артему Маслову. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, Маслова, являвшегося советником председателя правления по развитию бизнеса, обвиняли в том, что с 20 февраля по 25 мая 2017 г. он использовал служебные полномочия вопреки интересам банка и оформлял невозвратные кредиты. Для этого топ-менеджер заключал от имени банка с физлицами и организациями кредитные договоры, хотя заранее знал, что заемщики не имели финансовых возможностей в срок исполнять свои обязательства по погашению кредита и процентов.

В результате действий Маслова банку был причинен свыше 572 млн рублей.

Ленинский райсудом приговорил экс-банкира к двум годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком. Также мужчину на два года лишили права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Приговор еще не вступил в законную силу.



Газбанк признали банкротом в августе 2018 года. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями возбудили еще в феврале 2019 года. 23 ноября 2020 г. Ленинский райсуд вынес приговор экс-председателю правления банка Михаилу Липовецкому. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Позже апелляционная инстанция Самарского облсуда отменила приговор суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение в тот же Ленинский райсуд. Сейчас судебный процесс, который ведет судья Ирина Кузнецова, продолжается.