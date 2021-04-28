Налоговые органы Самарской области будут реорганизованы с 31 мая

Управление ФНС России по Самарской области (далее — управление) в соответствии с приказом ФНС России от 16.02.2021 № ЕД -7-4/145 "О структуре Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области" и приказом управления от 18.02.2021 № 01-04/027 "О проведении мероприятий по модернизации организационной структуры УФНС России по Самарской области" сообщает, что 31 мая 2021 года будут завершены мероприятия по модернизации организационной структуры территориальных налоговых органов Самарской области.

Утверждены следующие изменения в структуре территориальных налоговых органов Самарской области:

1. Реорганизация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Самарской области и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Самарской области путем присоединения к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Самарской области. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 является правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8.

2. Реорганизация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Самарской области и Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары путем присоединения к Инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Самары.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Самары является правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Самарской области и Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Самары переименовывается в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области.

3. Реорганизация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Самарской области путем присоединения к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Самарской области.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Самарской области является правопреемником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Самарской области.

4. Реорганизация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Самарской области путем присоединения к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Самарской области.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Самарской области является правопреемником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Самарской области.

5. Реорганизация Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Самары путем присоединения к Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Самары.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Самары является правопреемником Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Самары.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Самары переименовывается в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 21 по Самарской области.

6. Реорганизация Инспекции Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Самары путем присоединения к Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Самары.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Самары является правопреемником Инспекции Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Самары.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Самары переименовывается в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 22 по Самарской области.

Обращаем внимание, что при заполнении платежных документов необходимо использоваться реквизиты инспекций-правопреемников. Во избежание формирования возможных ошибок при заполнении платежных документов на перечисление налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области рекомендует использовать возможности электронных сервисов сайта ФНС России: Личные кабинеты для налогоплательщиков (физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) и "Уплата налогов и пошлин" для оформления платежных документов.

Реквизиты и адреса налоговых инспекций доступны по ссылке.

Прием в операционных залах осуществляется в будни с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед (в пятницу — до 16:45), по вторникам и четвергам с 9:00 до 20:00.

Планируя свой визит в налоговый орган, можно воспользоваться онлайн-сервисом "Онлайн запись на прием в Инспекцию", который позволяет записаться на определенный день и временной интервал. Также получить государственные услуги Федеральной налоговой службы можно в отделениях МФЦ. Адреса, график работы, контактные телефоны МФЦ размещены на официальном сайте учреждения.