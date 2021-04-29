Задержаны сторонники украинских неонацистов, планировавшие в Самаре массовые убийства

ФСБ задержала сторонников украинского неонацистского сообщества "М.К.У.", лидер которого склонял своих адептов к массовым убийствам в Тамбове, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и за рубежом. Задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском, пишет ria.ru.
Всего - 16 сторонников "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.
"В разных городах на территории РФ и не только были запланированы массовые убийства — Тамбов, Питер, Самара, Саратов", — говорит один из задержанных в видеоролике. Другой радикал подтверждает, что создателем "М.К.У." является Егор Краснов, который поручал "устраивать массовые убийства, сами убийства, поджоги, взрывы и расстрелы… всех не белых и людей кавказской и арабской национальности".
"Цели и задачи организации — продвинуться в политику максимально жестокими путями, акциями прямого действия, то бишь прямым насилием и убийствами на улице, используя нож, пистолет, что угодно", — поясняет еще один задержанный.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Мальчику 13 лет!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!