Задержаны сторонники украинских неонацистов, планировавшие в Самаре массовые убийства

ФСБ задержала сторонников украинского неонацистского сообщества "М.К.У.", лидер которого склонял своих адептов к массовым убийствам в Тамбове, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и за рубежом. Задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском, пишет ria.ru.

Всего - 16 сторонников "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

"В разных городах на территории РФ и не только были запланированы массовые убийства — Тамбов, Питер, Самара, Саратов", — говорит один из задержанных в видеоролике. Другой радикал подтверждает, что создателем "М.К.У." является Егор Краснов, который поручал "устраивать массовые убийства, сами убийства, поджоги, взрывы и расстрелы… всех не белых и людей кавказской и арабской национальности".

"Цели и задачи организации — продвинуться в политику максимально жестокими путями, акциями прямого действия, то бишь прямым насилием и убийствами на улице, используя нож, пистолет, что угодно", — поясняет еще один задержанный.