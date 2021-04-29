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Театр Культура

БДТ им. Товстоногова покажет в Самаре три спектакля

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 28 мая по 1 июня Большой драматический театр им. Георгия Товстоногова под руководством Андрея Могучего представит три своих спектакля на сцене театра оперы и балета.

28 и 29 мая "Гроза" (16+) по пьесе Александра Островского.

Впервые в БДТ им. Товстоногова поставили "Грозу" по одноименной пьесе А. Н. Островского. "Гроза" Андрея Могучего — это звучание подлинного, очень мелодичного текста Островского, усиленное музыкой, особым говором и ритмической сеткой русского речитатива. Это шкатулочная мистерия, житие Катерины и других обывателей волжского Калинова между адом и раем в стилизованном под палех лакированном пространстве сцены. Это метафизика темного русского царства, страшная сказка, оживающая в кромешной тьме и вопиющей черноте сценографии Веры Мартынов.

30 мая "Пьяные" (18+) по пьесе Ивана Вырыпаева.

"Пьяные" — история о том, что каждый из нас может научиться не бояться жить, любить, прощать, менять себя и мир вокруг. Это философская комедия о познании истины. Эпиграфом к пьесе является стихотворение Омара Хайяма: "Все, что видишь ты, — видимость только одна. Только форма, а суть никому не видна. Смысл этих картинок понять не пытайся, сядь спокойно в сторонке и выпей вина".

31 мая и 1 июня "Крещенные крестами" (16+) по книге Эдуарда Кочергина (малая сцена).

"Крещенные крестами. Записки на коленках" — автобиографическая книга главного художника БДТ Эдуарда Кочергина, принесшая автору премию "Национальный бестселлер". В основу книги легли воспоминания художника о детстве, проведенном в вагонах-теплушках на пути из Сибири в Ленинград: такой маршрут пришлось преодолеть сыну "врагов народа", чтобы из детприемника НКВД вернуться к матери в родной город. Одиссея маленького беспризорника Степаныча растягивается почти на семь лет, а его попутчиками становятся такие же, как и он, бездомные шкеты, ветераны-фронтовики и воры-скачки, обкрадывающие пассажирские поезда.

Билеты от 600 рублей.

50 лет назад, со 2 по 16 июля 1971 г. в здании, в котором сейчас располагается самарский театр оперы и балета (тогда это был ДК на пл. Куйбышева) проходили гастроли Ленинградского Большого драматического театра им. Максима Горького (ныне БДТ) под руководством Георгия Товстоногова.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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