В Самаре экс-сотрудницу ФНС осудили за покушение на мошенничество

Апелляционная инстанция Самарского облсуда признала бывшего главного инспектора межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Самарской области Ольгу Ефимову виновной в покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По версии следствия, в июне 2020 г. Ефимова узнала, что при проверке одной из коммерческих компаний обнаружились налоговые нарушения на более чем 10 млн рублей. Сотрудница ФНС решила "подзаработать" и потребовала от представителя юрлица взятку за уменьшение налоговых доначислений, хотя не имела реальной возможности выполнить обещанное.

В июне 2020 г. сотрудники ФСБ задержали Ефимову при получении 1,2 млн рублей.

В апреле женщину признали виновной и назначили ей два года лишения свободы условно.