В Самаре экс-сотрудницу ФНС осудили за покушение на мошенничество

Апелляционная инстанция Самарского облсуда признала бывшего главного инспектора межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Самарской области Ольгу Ефимову виновной в покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
По версии следствия, в июне 2020 г. Ефимова узнала, что при проверке одной из коммерческих компаний обнаружились налоговые нарушения на более чем 10 млн рублей. Сотрудница ФНС решила "подзаработать" и потребовала от представителя юрлица взятку за уменьшение налоговых доначислений, хотя не имела реальной возможности выполнить обещанное.
В июне 2020 г. сотрудники ФСБ задержали Ефимову при получении 1,2 млн рублей.
В апреле женщину признали виновной и назначили ей два года лишения свободы условно.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.