Налоговая служба напоминает о необходимости соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники

Налоговая служба реализует проект по исключению недобросовестного поведения на рынках, в том числе в части соблюдения законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Реализация проекта способствует созданию равных конкурентных условий для ведения бизнеса, побуждает участников рынка к повсеместному применению контрольно-кассовой техники в соответствии с законодательством и сокращению теневого оборота розничных рынков для повышения роста доходов бюджета.
С начала 2021 года территориальными налоговыми органами Самарской области проведено около 60 проверок в рамках соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники на территории рынков, ярмарок и иных мест осуществления торговли.
В ходе проведения комплексных мероприятий в рамках реализуемого проекта особое внимание уделяется профилактике правонарушений — участникам рекомендовано устранить установленные нарушения.
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Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Не все так просто в королевстве(
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.