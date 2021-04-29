Налоговая служба напоминает о необходимости соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники

Налоговая служба реализует проект по исключению недобросовестного поведения на рынках, в том числе в части соблюдения законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Реализация проекта способствует созданию равных конкурентных условий для ведения бизнеса, побуждает участников рынка к повсеместному применению контрольно-кассовой техники в соответствии с законодательством и сокращению теневого оборота розничных рынков для повышения роста доходов бюджета.

С начала 2021 года территориальными налоговыми органами Самарской области проведено около 60 проверок в рамках соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники на территории рынков, ярмарок и иных мест осуществления торговли.

В ходе проведения комплексных мероприятий в рамках реализуемого проекта особое внимание уделяется профилактике правонарушений — участникам рекомендовано устранить установленные нарушения.