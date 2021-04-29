Житель Тольятти за 2 тыс. руб. прописал в своей квартире 10 иностранцев

Участковые ОП № 21 Тольятти обнаружили, что местный житель фиктивно постановил на учет иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, 38-летний безработный мужчина поставил на миграционный учет в своей квартире на Московском проспекте 10 иностранцев, хотя не собирался предоставлять им жилое помещение.

Тольяттинца неоднократно предупреждали об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но он все равно преступил закон.

Подозреваемый рассказал, что получил за "услугу" около 2 тыс. рублей.

В итоге в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.