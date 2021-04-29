Житель Тольятти за 2 тыс. руб. прописал в своей квартире 10 иностранцев

Участковые ОП № 21 Тольятти обнаружили, что местный житель фиктивно постановил на учет иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, 38-летний безработный мужчина поставил на миграционный учет в своей квартире на Московском проспекте 10 иностранцев, хотя не собирался предоставлять им жилое помещение.
Тольяттинца неоднократно предупреждали об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но он все равно преступил закон.
Подозреваемый рассказал, что получил за "услугу" около 2 тыс. рублей.
В итоге в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.