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Преступления Происшествия

В селе Самарской области обнаружили растрату денег, выделенных на расчистку снега

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело по факту растраты бюджетных средств в сельском поселении Бобровка Кинельского района.

По данным региональной прокуратуры, во время проверки обнаружилось, что администрация сельского поселения незаконно перечислила более 90 тыс. руб. за фактически не выполненные работы по муниципальным контрактам на уборку снега.

По версии правоохранителей, работники администрации знали, что работы по очистке от снега не выполнялись, и умышленно растратили средства, перечислив на их МКП ЖКХ "Бобровское".

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