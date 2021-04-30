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Росводресурсы выселяют незаконную лодочную станцию с 3-й просеки

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нижне-Волжское бассейновое управление Федерального агентства водных ресурсов на основании решения суда Октябрьского района расторгло договор водопользования участка акватории в районе 3-й просеки. Сейчас ответчик по делу Вячеслав Вандышев оспаривает судебный акт в апелляционной инстанции.

В 2014 г. Вячеслав Вандышев через суд добился заключения договора на использование спорного участка акватории. В 2015 г. с ним был подписан документ сроком действия 20 лет. По условиям договора на акватории могли располагаться плавдача, четыре понтонных сооружения для причаливания 60 прогулочных безмоторных катамаранов. Допсоглашением на прибрежной полосе предусмотрено одноэтажное здание с помещениями под прокат пляжного инвентаря.

Однако проверка показала, что на деле на воде организованы три ветки поперечных блоков, к которым присоединено более 40 понтонов типа "паук" для отстоя маломерных судов. Во всех 40 "пауках" пришвартованы плавсредства. "Пауки" соединены между собой. На понтонах размещены осветительные приборы. По территории береговой полосы от понтонных сооружений проложены деревянные настилы. 

Вячеслав Вандышев нарушил условия договора. Более того, правилами, утвержденными губернской думой в 2009 г., от Студеного оврага до устья острова Рождественский запрещено движение и нахождение маломерных судов всех видов и типов. В 2019 г. Вандышева привлекал к ответственности местный Росприроднадзор. Проверка Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте показала, что пользователь акватории не исправился.

Нижне-Волжское бассейновое управление Федерального агентства водных ресурсов обратилось в суд, где добилось расторжения договора. С 16 февраля Вандышев должен был освободить акваторию. В Отделе водных ресурсов по Самарской области не располагают информацией о положении дел на 3-й просеке. По информации ведомства, сведения о физлице включены в реестр недобросовестных пользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования.

Вячеслав Вандышев, в свою очередь, подал апелляционную жалобу.

В отделе водных ресурсов по Самарской области добавили, что сейчас права на этот участок акватории не зарегистрированы и заявлений на водопользование не поступало.

Напомним, прошлым летом район 3-й просеки стал центром внимания горожан из-за бетонных блоков, установленных на спуске к пляжу. Местных жителей это возмутило, они обвинили во всем теперь уже экс-главу управления контроля и надзора за долевым строительством министерства строительства Самарской области Надежду Вехову - ее дом находится в непосредственной близости от места установки блоков. В ГУ МВД по Самарской области тогда сообщали, что Вехова неоднократно обращалась в правоохранительные органы в связи с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства в водоохранной зоне реки Волги. Рядом расположена незаконная лодочная станция, люди приезжают с утра на машинах, привозят лодки, а вечером уезжают, к тому же моют автомобили на берегу Волги.

По информации ИАС Seldon.Basis, Вячеславу Вандышеву принадлежит ООО "Акватория" с пропиской на 3-й просеке и видом деятельности "предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам". Ему же принадлежит НП "Берег" (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) по тому же адресу. В числе совладельцев ООО "Акватория" - Леонид Позднышев, в прошлом учредитель ООО "Патио". Последнее известно скандалом с обманутыми дольщиками и недостроем на ул. Ленинской в квартале №136.

Гид потребителя

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