В Самаре осудили военного, обманом забравшего автомобиль у сослуживца

В Самарском гарнизонном военном суде вынесли приговор младшему сержанту-контрактнику одной из воинских частей пос. Рощинский Алексею Мацола. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Как установил суд, летом 2020 г. Алексей Мацола ехал на службу и около пос. Рощинский обратил внимание на стоявший возле кафе автомобиль сослуживца Lada Priora, возле которого стояла патрульная машина ГИБДД. Мацола остановился, чтобы узнать, что случилось.
Как выяснилось, в то утро водитель Lada Priora не остановился по требованию автоинспекторов. Полицейские догнали автомобиль недалеко от Рощинского. Автомобилист остановил легковушку и убежал. На заднем сидении машины полицейские обнаружили ее нетрезвого хозяина — сослуживца Мацолы.
Оказавшийся в неприятной ситуации военный увидел, как подъехавший Мацола отвел одного из автоинспекторов в сторону и о чем-то с ним разговаривал. Потом он сообщил хозяину легковушки, что того привлекут к административной ответственности, а это может повлечь крупные неприятности по службе. Потом Мацола предложил сослуживцу спасительный вариант — откупиться от ГИБДД, чтобы они за 100 тыс. руб. не составляли протокол, и согласился стать посредником в передаче денег. Владелец легковушки поверил сказанному, но нужной суммы у него не было. Тогда Мацола сказал, что может купить Lada Priora за 100 тыс. рублей.
По версии следствия, Мацола не собирался никому давать взятку, а просто обманул сослуживца, чтобы получить его автомобиль.
Каким образом обман раскрылся, не известно. В итоге Мацола стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Самарский гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам заключения в колонии-поселении. Адвокат осужденного подал жалобу на приговор.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.