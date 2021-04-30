В Самаре осудили военного, обманом забравшего автомобиль у сослуживца

В Самарском гарнизонном военном суде вынесли приговор младшему сержанту-контрактнику одной из воинских частей пос. Рощинский Алексею Мацола. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как установил суд, летом 2020 г. Алексей Мацола ехал на службу и около пос. Рощинский обратил внимание на стоявший возле кафе автомобиль сослуживца Lada Priora, возле которого стояла патрульная машина ГИБДД. Мацола остановился, чтобы узнать, что случилось.

Как выяснилось, в то утро водитель Lada Priora не остановился по требованию автоинспекторов. Полицейские догнали автомобиль недалеко от Рощинского. Автомобилист остановил легковушку и убежал. На заднем сидении машины полицейские обнаружили ее нетрезвого хозяина — сослуживца Мацолы.

Оказавшийся в неприятной ситуации военный увидел, как подъехавший Мацола отвел одного из автоинспекторов в сторону и о чем-то с ним разговаривал. Потом он сообщил хозяину легковушки, что того привлекут к административной ответственности, а это может повлечь крупные неприятности по службе. Потом Мацола предложил сослуживцу спасительный вариант — откупиться от ГИБДД, чтобы они за 100 тыс. руб. не составляли протокол, и согласился стать посредником в передаче денег. Владелец легковушки поверил сказанному, но нужной суммы у него не было. Тогда Мацола сказал, что может купить Lada Priora за 100 тыс. рублей.

По версии следствия, Мацола не собирался никому давать взятку, а просто обманул сослуживца, чтобы получить его автомобиль.

Каким образом обман раскрылся, не известно. В итоге Мацола стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Самарский гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам заключения в колонии-поселении. Адвокат осужденного подал жалобу на приговор.