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Суды Происшествия

В Самаре осудили военного, обманом забравшего автомобиль у сослуживца

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском гарнизонном военном суде вынесли приговор младшему сержанту-контрактнику одной из воинских частей пос. Рощинский Алексею Мацола. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как установил суд, летом 2020 г. Алексей Мацола ехал на службу и около пос. Рощинский обратил внимание на стоявший возле кафе автомобиль сослуживца Lada Priora, возле которого стояла патрульная машина ГИБДД. Мацола остановился, чтобы узнать, что случилось.

Как выяснилось, в то утро водитель Lada Priora не остановился по требованию автоинспекторов. Полицейские догнали автомобиль недалеко от Рощинского. Автомобилист остановил легковушку и убежал. На заднем сидении машины полицейские обнаружили ее нетрезвого хозяина — сослуживца Мацолы.

Оказавшийся в неприятной ситуации военный увидел, как подъехавший Мацола отвел одного из автоинспекторов в сторону и о чем-то с ним разговаривал. Потом он сообщил хозяину легковушки, что того привлекут к административной ответственности, а это может повлечь крупные неприятности по службе. Потом Мацола предложил сослуживцу спасительный вариант — откупиться от ГИБДД, чтобы они за 100 тыс. руб. не составляли протокол, и согласился стать посредником в передаче денег. Владелец легковушки поверил сказанному, но нужной суммы у него не было. Тогда Мацола сказал, что может купить Lada Priora за 100 тыс. рублей.

По версии следствия, Мацола не собирался никому давать взятку, а просто обманул сослуживца, чтобы получить его автомобиль.

Каким образом обман раскрылся, не известно. В итоге Мацола стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Самарский гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам заключения в колонии-поселении. Адвокат осужденного подал жалобу на приговор.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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