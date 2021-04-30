В Самаре бывший сотрудник ЦСК ВВС получил срок за хищение боеприпасов

Апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения приговор Волжского районного суда, вынесенный 66-летнему Игорю Борисову за хищение боеприпасов (ч. 3 ст. 226 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
По версии следствия, служащий ФАУ Минобороны РФ ЦСК ВВС (Самара) Игорь Борисов был причастен к хищению с целью сбыта 500 патронов для стрелкового оружия.
5 марта 2020 г. военный следственный отдел по Самарскому гарнизону возбудил в отношении Борисова уголовное дело.
1 февраля 2021 г. Волжский районный суд признал Борисова виновным и приговорил к году и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 26 апреля облсуд оставил приговор без изменений.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.