В Самаре бывший сотрудник ЦСК ВВС получил срок за хищение боеприпасов

Апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения приговор Волжского районного суда, вынесенный 66-летнему Игорю Борисову за хищение боеприпасов (ч. 3 ст. 226 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

По версии следствия, служащий ФАУ Минобороны РФ ЦСК ВВС (Самара) Игорь Борисов был причастен к хищению с целью сбыта 500 патронов для стрелкового оружия.

5 марта 2020 г. военный следственный отдел по Самарскому гарнизону возбудил в отношении Борисова уголовное дело.

1 февраля 2021 г. Волжский районный суд признал Борисова виновным и приговорил к году и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 26 апреля облсуд оставил приговор без изменений.