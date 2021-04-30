В Самарской области обнаружили халатность при благоустройстве в Кинеле

В Кинеле Самарской области возбудили уголовное дело из-за халатности при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

По данным региональной прокуратуры, в 2020 г. в городе исполнили два муниципальных контракта по благоустройству сквера и набережной озера Ладное. Общая сумма заключенных контрактов составила 95,4 млн рублей. Сейчас контракты исполнены и полностью оплачены.

При прокурорской проверке выяснилось, что управление архитектуры и градостроительства администрации города приняло работы по укладке асфальтобетонного покрытия проезжей части с нарушениями. В результате работы на 3,9 млн руб. были выполнены некачественно.