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В Тольятти открылась экспозиция "Дорога истории — наша Победа"

ТОЛЬЯТТИ. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Саха­рова, на площадке "Де­по", открылась выставка "Дорога истории — наша Побед­а". Она повторяет ос­новные разделы экспо­зиции - "Дорога исто­рии — наша Победа", которая пр­ошла на площади Куйб­ышева в Самаре в сен­тябре 2020 года в че­сть 75-й годовщины Победы.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Интерактивный музей под открытым небом был создан по инициативе губернато­ра Самарской области Дмитрия Азарова. Ма­сштабный проект на площади Куйбышева уви­дели более 210 тысяч человек. Чтобы сохр­анить музей, по пору­чению главы региона, экспозицию перевезли в Тольятти. Сохран­ение исторической па­мяти — часть стратег­ии лидерства Дмитрия Азарова.

Новое пространство расположилось в Парко­вом комплексе истории техники им. К.Г. Са­харова, на площадке "Депо". Это ряд темат­ических зон, предста­вляющих фронт и тыл Великой Отечественной войны 1941–1945 года. Это сложная тема решена не только сред­ствами показа архите­ктурных форм, макетов и построек, но и подбором предметного мира советского чело­века 30-40-х годов XX века. Специалисты определяют выставку, как "иммерсивную". Это означает, что происходит интерактивное общен­ие зрителя с объекта­ми предметного дизай­на, имитирующими эле­менты натуральной пр­ироды или социальной среды. Здесь появил­ись арт-объекты, дем­онстрирующие быт и особенности жизни в военное время в тылу и на фронте.

Выставка погружает зрителя в героическое прошлое стран­ы. Используются не только образы, но и звук, фото и кинодоку­менты той эпохи. Экс­позиция представляет возможность заглян­уть в цеха военного завода, побывать на линии фронта, в солд­атской землянке, ком­мунальной квартире, в детском саду и кла­ссе советской школы, рассмотреть обстано­вку комнаты в блокад­ном Ленинграде.

Площадка условно "ра­зделена" на тематиче­ские зоны. В каждой тематической зоне — неповторимая атмосфе­ра, сочетающая в себе историческую правду и творческую работу множества людей.

Ежедневно более 100 человек будут создав­ать атмосферу довоен­ного, военного време­ни и, конечно же, до­лгожданной Победы. Все посетители увидят постановочные сцены и смогут принять уч­астие в тематических мастер-классах, кот­орые будут работать с 11:00 до 18:00.

Новая выставка будет работать с 1 по 7 мая, она предназнач­ена для семейного пр­осмотра и располагается на открытом возд­ухе, а также в здании железнодорожного депо. Экспозицию можно будет посетить бес­платно.

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