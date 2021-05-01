В Тольятти открылась экспозиция "Дорога истории — наша Победа"

В Тольятти в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова, на площадке "Депо", открылась выставка "Дорога истории — наша Победа". Она повторяет основные разделы экспозиции - "Дорога истории — наша Победа", которая прошла на площади Куйбышева в Самаре в сентябре 2020 года в честь 75-й годовщины Победы.
Интерактивный музей под открытым небом был создан по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Масштабный проект на площади Куйбышева увидели более 210 тысяч человек. Чтобы сохранить музей, по поручению главы региона, экспозицию перевезли в Тольятти. Сохранение исторической памяти — часть стратегии лидерства Дмитрия Азарова.
Новое пространство расположилось в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова, на площадке "Депо". Это ряд тематических зон, представляющих фронт и тыл Великой Отечественной войны 1941–1945 года. Это сложная тема решена не только средствами показа архитектурных форм, макетов и построек, но и подбором предметного мира советского человека 30-40-х годов XX века. Специалисты определяют выставку, как "иммерсивную". Это означает, что происходит интерактивное общение зрителя с объектами предметного дизайна, имитирующими элементы натуральной природы или социальной среды. Здесь появились арт-объекты, демонстрирующие быт и особенности жизни в военное время в тылу и на фронте.
Выставка погружает зрителя в героическое прошлое страны. Используются не только образы, но и звук, фото и кинодокументы той эпохи. Экспозиция представляет возможность заглянуть в цеха военного завода, побывать на линии фронта, в солдатской землянке, коммунальной квартире, в детском саду и классе советской школы, рассмотреть обстановку комнаты в блокадном Ленинграде.
Площадка условно "разделена" на тематические зоны. В каждой тематической зоне — неповторимая атмосфера, сочетающая в себе историческую правду и творческую работу множества людей.
Ежедневно более 100 человек будут создавать атмосферу довоенного, военного времени и, конечно же, долгожданной Победы. Все посетители увидят постановочные сцены и смогут принять участие в тематических мастер-классах, которые будут работать с 11:00 до 18:00.
Новая выставка будет работать с 1 по 7 мая, она предназначена для семейного просмотра и располагается на открытом воздухе, а также в здании железнодорожного депо. Экспозицию можно будет посетить бесплатно.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.