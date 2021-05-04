Задержан подозреваемый в нападении на самарского подростка в лифте

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В Самаре задержали подозреваемого в нападении на подростка в лифте. Им оказался 21-летний местный житель, уже имевший судимость за грабеж. Об этом сообщает прокуратура.