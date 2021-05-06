МКС: зачем космонавтам засовывать кашу в носки, для чего нужны "крохоборы" и почему новички на орбите набивают синяки

Интернет переполнен публикациями о фактах, связанных с жизнью космонавтов на МКС. Разобраться, что из этого правда, а что вымысел, непросто. Точки над "i" расставила сотрудник музея "Самара космическая" Александра Цыбатова, изучившая тему. Разбираемся, какой информации из Сети верить, а что лучше "делить на два".

— Популярный факт о космонавтах, известный даже далеким от темы космоса, — прием пищи из тюбиков. А вот то, что на смену тубам пришли сублиматы — пища, из которой полностью удалена влага, — знают уже не все. С какими еще заблуждениями приходят к вам экскурсанты?

— Самый популярный вопрос — действительно ли американцы высаживались на поверхность Луны. Почему-то в Интернете много данных о том, что это неправда, но факт есть факт. Высадки были, у американцев имелись все технологические возможности для их совершения. У нас тоже были такие возможности, но мы свою "Лунную программу" начали позже, чем США. Главный конструктор программы, Сергей Королев, ушел из жизни раньше, чем мы осуществили первый запуск (1969 г.).

— Сегодня ученые и сами космонавты говорят, что по аналогии с морской болезнью есть космическая, со схожими симптомами. Действительно ли это так?

— У всех свои особенности, космонавты — не исключение. У кого-то адаптация к невесомости проходит легко и быстро, без последствий. Кому-то нужно несколько дней, чтобы произошла адаптация. Но вряд ли можно говорить о том, что космонавты поголовно страдают космической болезнью. Это индивидуально. В "Союзе" есть специальная аптечка с лекарствами для борьбы с "болезнью движения" — помогают адаптироваться.

— Насколько верна информация, что космонавтам не рекомендуют брать в полет крошащиеся продукты?

— Это действительно так, крошки очень опасны в невесомости, они могут попасть в дыхательные пути или в глаза. Поэтому все крошащиеся продукты, которые доставляются в космос, на один укус, в том числе, хлеб. То же относится и к печенью. Печенье упаковано в специальную желатиновую пленку. Космонавты кладут его в рот и рассасывают. Так что брать с собой пакет сахара нельзя, а леденец на палочке можно. Помимо сублимированной пищи есть консервы в алюминиевых банках, их космонавты разогревают в специальной печке. Каши они заливают кипятком на 15-20 минут, а чтобы та не остыла, пока разбухает, пакет с обедом засовывают внутрь…обычного носка или меховой унты. Так сохраняется тепло.

— Как собирать крошки, если все-таки что-то рассыпалось?

— Для этого есть специальные пылесосы. Их называют "крохоборами". Еще, бывает, сами космонавты даже балуются иногда, но не с крошками, а с водой, которая в условиях невесомости летает шариками. Космонавты ловят ее ртом на камеру и отправляют смешные видео родным и близким.

— Насколько разнообразно меню "жителей МКС"?

— Рацион у них широкий, более 250 наименований продуктов. Изготовитель питания для космонавтов — Бирюлевский экспериментальный завод. У каждого человека, находящегося в условиях невесомости, 16-дневный рацион. Это значит, за 16 дней ни одно блюдо не повторяется. Перед отправкой в космос люди даже дегустируют какие-то блюда на заводе-изготовителе, среди них проводят анкетирование, космонавты ставят баллы напротив того, что им нравится больше или меньше. Меню разрабатывает диетолог, основываясь на сбалансированности и вкусовых предпочтениях тех, кто бороздит космические просторы.

— Меню российских космонавтов отличается от меню американских коллег?

— Да, у них свое питание, — они не пользуются банками, все продукты сублимированы, хранятся в герметичных пакетах. Помимо обычной еды в рационе йогурты, чипсы из бекона, множество соусов. А вот супы и заливное жители Штатов не едят. Экипаж может меняться на станции между собой, пробовать блюда зарубежных коллег. По отзывам, у американцев очень вкусные стейки и десерты, а те хвалят наш творог. Когда его доставляют на станцию, американцы что угодно могут отдать за него, делился воспоминаниями самарский космонавт Олег Кононенко. А вообще наши космонавты говорят, что российское питание гораздо вкуснее.

— По-вашему, будущее космического питания сохранится за сублиматами или им на смену придет что-то новое, как они в свое время сменили тубы? Будет ли перерождение упаковки?

— Скорее это вопрос к тем, кто изготавливает питание. Могу лишь предположить, что на долгие годы сублиматы останутся оптимальной упаковкой. Прежде всего потому, что они легкие. Ведь каждый грамм груза, который доставляют на МКС, стоит колоссальных средств.

— Сколько, кстати, стоит доставка в космос?

— Точные цифры не назову. Но посудите сами: оборудование — космические корабли — очень затратно. Строится ракета, собирается космический корабль, осуществляется его запуск. Цифры колоссальные. Подсчеты делали и сами космонавты. Так, по словам московского космонавта Сергея Рязянского, в год Роскосмос тратит на содержание одного человека 88 млн долларов.

— В какой одежде перемещается экипаж по станции? Скафандры?

— Нет, на космической станции люди находятся в обычной одежде — в удобных майках, шортах, брюках. Обувь, — кроссовки, — им нужна только для занятий спортом. Два часа в день космонавты обязательно занимаются на тренажерах, иначе мышцы со временем атрофируются. Кстати, сами космонавты говорят: если бы люди жили в невесомости постоянно, они бы выглядели длинными тонкими бледными червяками с атрофированными ногами и гибкими руками.

Скафандры необходимы, когда человек находится внутри космического корабля: при старте ракеты, при возвращении на землю. Исторически сложилось, что обмундирование носит птичьи имена. В момент стыковки-расстыковки космонавты летят в спасательных скафандрах "Сокол". Если вдруг происходит внештатная ситуация, например, разгерметизация кабины, то именно благодаря скафандрам космонавт остается жив.

Кроме "Сокола" есть скафандры "Орлан", сейчас они называются "Орлан-МКС", и нужны для выхода в открытый космос. Там совсем другая защитная оболочка, в том числе, от радиации. Они состоят из жесткой алюминиевой кирасы, которая сохраняет избыточное давление. Эти скафандры выдерживают перепад температур от -150 до +150 градусов по Цельсию и весят около 112 кг, в то время как вес "Соколов" — 10 килограммов. Про "Орланы" можно сказать, что эти скафандры сами по себе — небольшой космический корабль с собственной системой вентиляции, подачи кислорода, очистки воздуха. Космонавты их не надевают, а влезают внутрь через прямоугольный вырез.

— Сложно представить 100 килограммов на себе…

— Это невесомость, не забывайте. Пробовали поднять кого-то в воде? Здесь так же, вес не ощущается. Помимо скафандров обязательны перчатки, которые шьют индивидуально для "Орланов". Сами костюмы более универсальны. Кстати, "Соколы", в которых летают в космос, тоже шьют для каждого индивидуально.

Кроме прочего, в любом скафандре есть специальное устройство — "вальсальва", которое сами космонавты называют "чесалкой для носа". Это небольшая подушечка с двумя бугорками. Если в них упереться, зажимается нос. Она нужна, чтобы "продуть" уши, если их заложило при смене давления.

— Как долго находятся космонавты в условиях невесомости на МКС?

— В среднем на МКС, на высоте около 400 км от земли, люди живут по полгода. Сама космическая станция за сутки делает 16 полных оборотов. Грубо говоря, космонавты за день встречают 16 раз рассвет и столько же — закат. На МКС все по расписанию: подъем в 6:00, в 22:00 отбой. Весь день подчинен графику, в том числе, приему водных процедур, питанию. Разумеется, водные процедуры — слишком громкая формулировка. В условиях невесомости космонавты протираются влажными салфетками. Кстати, на станции "Мир" раньше был душ. Он представлял собой цилиндр, в который космонавт залетал, фиксировал ноги, надевал маску. Затем поступала вода, человек ее растирал по телу, а после мощные пылесосы остатки воды удаляли.

Вода в космос доставляется с земли. Кроме того, на МКС имеется специальное оборудование, которое восстанавливает воду до состояния питьевой из всей жидкости. Но в основном восстановленную воду используют в технических целях.

— Что еще кроме еды и воды доставляют на МКС?

— Разрешено брать личные вещи, но объем и вес строго лимитированы — не более одного литра и не более одного килограмма. Получают космонавты и подарки от семьи, бывает, и торт могут доставить. В основном, присылают лакомства — орехи, сухофрукты, шоколад, конфеты.

На космических грузовиках "Прогресс" на станцию доставляют воздух. Станция не совсем герметична, на ней постоянно происходят утечки. При этом запас кислорода возобновляется системой "Электрон-ВМ". Она простым электролизом разлагает воду на кислород и водород, при этом водород сразу стравливается в космос, а кислород поступает в атмосферу станции.

— Может ли космонавт взять с собой кого-то из домашних животных?

— Нет, такое недопустимо, разве что в рамках определенного эксперимента. Было бы тяжело убирать за ним в невесомости, нужно создавать специальное устройство для животного с вытяжным шкафом. Для зверя это колоссальный стресс.

Вообще, животные в космос летают с 1951 года. За это время в условиях невесомости побывало несколько десятков собак. Первые как раз полетели в 1951 году, а Белку и Стрелку запустили в 1960-м. Собаки выходили в невесомость и возвращались на землю. Разумеется, выживали не все. Но испытаний проводили очень много. Запускали и обезьян, но позже, ближе к 70-м. В Самаре, тогда еще Куйбышеве, собирали космические аппараты "Бион", на которых запускали в космос макак со вживленными датчиками и различными приборами.

— Все ли обезьяны возвращались на землю?

— Была история, когда одна обезьянка погибла, но уже после возвращения. На эту тему, кстати, есть хороший фильм, — "Непознанный космос", где рассказывается о программе сотрудничества с американцами, об этих обезьянах. И когда после полета животным начали проводить операции, одна из обезьянок погибла.

Помимо обезьян и собак в космос запускали мышей, тритонов, крыс, насекомых — мух-дрозофил и даже пауков. У всех судьбы разные, кто-то вернулся, кто-то нет.

— Какие традиции у космонавтов?

— Возможно, вы слышали об индикаторах невесомости. Перед отправлением космонавт берет на борт небольшую игрушку и подвешивает ее на резинке. Пока сила притяжения еще действует, резинка натянута, но как только корабль отделяется от ракеты, игрушка начинает плавать. В октябре 2020 года отправились наши космонавты на станцию МКС, — двое наших и один американский. И капитан нашего корабля взял с собой игрушечного котенка в качестве индикатора невесомости — героя мультфильма "Котенок по имени Гав". Брать игрушку на борт — одна из главных традиций, которую соблюдают все космонавты. Они вообще очень суеверные люди. Кстати, любая игрушка предварительно осматривается. Она не должна шерстить, иметь наполнитель с мелкими шариками.

Еще из традиций — обязательный просмотр фильма "Белое солнце пустыни". Другая — когда едут на автобусе до МКС, всегда останавливаются в том же месте, где когда-то Юрий Гагарин, — справить нужду. Не все, конечно, справляют, но остановиться и выйти — обязательно. Одна из недавних традиций — освящение ракеты. Батюшки всегда предлагают причастить и космонавтов, но тут уже все зависит от личного желания, на экипаже собираются люди разных вероисповеданий. Есть и традиции предстартового дня — автограф на двери гостиничного номера, прослушивание песни "Землян", фотосессия.

— Почему именно "Белое солнце пустыни"?

— Об этом пишет в своей книге космонавт Сергей Рязанский. Первым его перед стартом посмотрел экипаж "Союза-10" по инициативе Владимира Шаталова. За ними полетели космонавты, которые фильм не видели. Как известно, они погибли при возвращении на Землю. Потом кто-то предложил посмотреть фильм перед полетом Союза-12" — и все прошло успешно. Так появилась и закрепилась традиция.

— Как спать в условиях невесомости?

— Спят космонавты в специальных мешках по типу туристических, привязанных гибкими лентами к стенам станции, иначе можно куда-нибудь улететь. Можно сказать, что они засыпают в положении стоя, хотя в космосе нет таких определений. А вот подушка в условиях невесомости не нужна.

— Какие ошибки совершают земляне на орбите?

— Сами космонавты рассказывают: иногда возникает рефлекторное желание поставить или положить какой-нибудь предмет на плоскость. Но к невесомости быстро привыкаешь. Один из космических лайфхаков — "липкий стол". На стол клеится широкий скотч, благодаря чему на него можно ставить разные предметы.

Другая ошибка землян — резкие повороты при передвижении. Новички часто бывают в синяках, потому что не могут быстро перестроиться и повернуть в нужную сторону, не задев боком какую-нибудь стенку или аппаратуру.

— Много ли времени занимает процесс реабилитации на МКС и после возвращения со станции?

— Адаптация к невесомости происходит по-разному, но редко занимает дольше нескольких дней. К тому же, космонавтов начинают готовить к полету задолго до него, в том числе, за счет создания экстремальных условий — прыжков с парашютом, тренировок на выживание, бассейна гидроневесомости. В Центре подготовки космонавтов есть четырехэтажный бассейн, на дне которого размещен макет космической станции в натуральную величину. Под водой частично удается почувствовать настоящую невесомость.

Что до постполетного восстановления, то считается, оно длится столько же, сколько человек находился в космосе. В медучреждениях космонавты пребывают первые три недели. Затем их направляют на восстановительные процедуры в санатории, профилактории. Только после этого они вновь могут почувствовать себя полноценными землянами.