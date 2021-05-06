В Самарской области Уполномоченный по правам ребенка может получить право законодательной инициативы

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев представил законопроект, связанный с наделением уполномоченного по правам ребенка правом участвовать в законотворческой деятельности.

Парламентарий предлагает внести изменения в ст. 5 закона Самарской области "О разработке, внесении и принятии законов Самарской области".

В пояснительной записке отмечается: законопроектом предлагается обеспечить участие Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области в законотворческой деятельности на территории Самарской области и предоставить ему право законодательной инициативы.

"В рамках реализации совершенствования законодательства о правах ребенка и участия в разработке мероприятий по усилению социальной защищенности детей Самарской области Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области на постоянной основе выступает с докладами и вносит свои предложения в ходе работы различных "круглых столов" и научно-практических конференций, на заседаниях профильных комитетов и общественных советов при Самарской Губернской Думе, где рассматриваются вопросы правовой и социальной защищенности несовершеннолетних и семей с детьми. Вносимые законопроектом изменения позволят более оперативно совершенствовать законодательство о правах ребенка в целях соблюдения и защиты прав и законных интересов детей", — отмечается в документе.

Михаил Матвеев привел в пример регионы, где Уполномоченным по правам ребенка предоставлено право законодательной инициативы. Это Алтайский край, Волгоградская, Томская, Тульская, Калужская, Оренбургская области и др.