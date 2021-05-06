В Самарской области Уполномоченный по правам ребенка может получить право законодательной инициативы

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев представил законопроект, связанный с наделением уполномоченного по правам ребенка правом участвовать в законотворческой деятельности.
Парламентарий предлагает внести изменения в ст. 5 закона Самарской области "О разработке, внесении и принятии законов Самарской области".
В пояснительной записке отмечается: законопроектом предлагается обеспечить участие Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области в законотворческой деятельности на территории Самарской области и предоставить ему право законодательной инициативы.
"В рамках реализации совершенствования законодательства о правах ребенка и участия в разработке мероприятий по усилению социальной защищенности детей Самарской области Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области на постоянной основе выступает с докладами и вносит свои предложения в ходе работы различных "круглых столов" и научно-практических конференций, на заседаниях профильных комитетов и общественных советов при Самарской Губернской Думе, где рассматриваются вопросы правовой и социальной защищенности несовершеннолетних и семей с детьми. Вносимые законопроектом изменения позволят более оперативно совершенствовать законодательство о правах ребенка в целях соблюдения и защиты прав и законных интересов детей", — отмечается в документе.
Михаил Матвеев привел в пример регионы, где Уполномоченным по правам ребенка предоставлено право законодательной инициативы. Это Алтайский край, Волгоградская, Томская, Тульская, Калужская, Оренбургская области и др.
Последние комментарии
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.
Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"