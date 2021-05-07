Жительница Самары прописала в своей квартире экс-супруга, а затем добивалась его выселения через суд

Судебные приставы Кировского района Самары побудили должника вернуть квартиру бывшей жене, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.
После развода жительница Самары купила себе квартиру, куда и съехала от бывшего мужа. Через какое-то время она помирилась с экс-супругом, и он переехал к ней, а затем и прописался. Но наладить совместный быт не удалось, женщина предложила ему покинуть ее жилье, но получила отказ. В итоге она была вынуждена уехать из своей квартиры и поселиться у родственников.
Женщина обратилась в суд за защитой своих прав. В ходе судебного заседания установлено, что истица является единственным собственником данной квартиры, на момент покупки жилья находилась в разводе, бывший муж в приобретении квартиры не принимал финансового участия. Рассмотрев все материалы дела, суд принял решение о признании мужчины утратившим право пользования жилым помещением и обязал его освободить квартиру, а также снятся с регистрационного учета.
В отделении судебных приставов Кировского района в отношении должника возбудили исполнительное производство и пригрозили административной ответственностью. После этого мужчина выехал из не принадлежащей ему квартиры, снялся с регистрационного учета и передал ключи бывшей жене.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Мальчику 13 лет!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!