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Происшествия

Жительница Самары прописала в своей квартире экс-супруга, а затем добивалась его выселения через суд

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Кировского района Самары побудили должника вернуть квартиру бывшей жене, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

После развода жительница Самары купила себе квартиру, куда и съехала от бывшего мужа. Через какое-то время она помирилась с экс-супругом, и он переехал к ней, а затем и прописался. Но наладить совместный быт не удалось, женщина предложила ему покинуть ее жилье, но получила отказ. В итоге она была вынуждена уехать из своей квартиры и поселиться у родственников.

Женщина обратилась в суд за защитой своих прав. В ходе судебного заседания установлено, что истица является единственным собственником данной квартиры, на момент покупки жилья находилась в разводе, бывший муж в приобретении квартиры не принимал финансового участия. Рассмотрев все материалы дела, суд принял решение о признании мужчины утратившим право пользования жилым помещением и обязал его освободить квартиру, а также снятся с регистрационного учета. 

В отделении судебных приставов Кировского района в отношении должника возбудили исполнительное производство и пригрозили административной ответственностью. После этого мужчина выехал из не принадлежащей ему квартиры, снялся с регистрационного учета и передал ключи бывшей жене. 

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