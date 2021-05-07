Самарцы могут получить кэшбэк при оплате услуг "ЭнергосбыТ Плюс"

До 30 мая 2021 года клиенты Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" могут принять участие в акции "Плати просто!". Среди участников будет произведен розыгрыш, победители которого смогут получить "кэшбэк" за оплату коммунальных услуг.
Участником акции может стать любой потребитель энергоресурсов, получающий квитанции за коммунальные услуги от компании и имеющий 10-значный номер лицевого счета. Ему необходимо лишь выполнить ряд простых условий:
- иметь действующую или новую регистрацию в мобильном личном кабинете (МЛК);
- оформить подписку на электронную квитанцию в МЛК;
- сделать платеж по квитанции в МЛК в размере не менее чем 500 (пятисот) рублей.
Важным условием является отсутствие у участника акции задолженности перед АО "ЭнергосбыТ Плюс" на дату ее начала и в период действия акции.
Все подробности об акции можно узнать на сайте "ЭнергосбыТ Плюс" в разделе "Акции для клиентов".
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...