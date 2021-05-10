В "Ночь музеев" театр "Город" покажет спектакль для маленьких взрослых

В акции "Ночь музеев" примет участие и театр "Город", который 15 мая представит зрителям один из самых ярких своих спектаклей "Мой папа - Питер Пэн" (12+).
Постановка по одноименной пьесе Керен Климовски идет в театре уже больше полугода. За это время спектакль обрел немало поклонников и стал визитной карточкой "Города".
Режиссер Ольга Рябова решила не отступать от текста автора пьесы и его основной проблематики — сложных взаимоотношений в семье. Вместе с актерами она рассказала историю о жизни мальчика, который вырос и теперь путешествует в чертогах своего детства в надежде найти ответ на вопрос: кем же был его отец — Питером Пэном или неудавшимся актером, погруженным в мир своих фантазий?
Одним из центральных героев спектакля является папа семилетнего Дани — безработный актер, преданный идеалам профессии. По крайней мере, именно так он объяснял свое нежелание "сниматься в рекламе крема от морщин", потому что попусту растрачивать свой талант не собирался. По сюжету отец убеждает сына в том, что он тот самый Питер Пэн из его любимой сказки. Папа оправдывает свое частое отсутствие в жизни семьи вынужденными полетами на остров Нет-и-не-будет, а нервозное состояние мамы, т. е. Венди тем, что она "выросла и испортилась".
Сценография спектакля выдержана в стиле минимализма. На совершенно черной сцене находятся подвесная лестница и несколько кубов, которые подсвечиваются изнутри, только когда соединены друг с другом. В одном случае они трансформируются в телефонную будку, из которой папа звонит сыну и извиняется за то, что вовремя не поздравил его с днем рождения. А в другом — в старый и скрипучий диван, что мама уже давно мечтает поменять на новый.
И вот на таком, совершенно безжизненном, фоне появляются актеры в бледно-сером одеянии, цвет которого символизирует "забытовление" героев, погруженных в ежедневные семейные и жизненные тяготы. Немного выделяется из всей этой удручающей и серой массы Даня (Владислав Петров). Его трогательная пижама с овечками сигнализирует зрителям о его хрупкой детской душе, искренне верящей в чудо.
Несмотря на то, что действующих лиц в пьесе Климовски пять, на сцене можно увидеть только четырех героев. Дело в том, что актер Борис Трейбич исполнил сразу две роли — рассказчика и папы. Рассказчик повествует историю о маленьком себе (да, рассказчик — повзрослевший Даня). В пластике, в голосе, в манере поведения Трейбича на сцене отражаются те черты характера Дани, которые со временем сохранились и проявились уже в нем взрослом. Наивный взгляд актера, его некоторая отстраненность, но при этом полная включенность в текст, желание помочь маленькому себе справиться с очередной жизненной несправедливостью (но по понятным причинам сделать он этого не может, поэтому герой Трейбича произносит текст словно в пустоту, другие актеры его не слышат) помогают лучше прочувствовать образ. В пьесе папа и рассказчик тесно переплетены друг с другом, такая же связь между героями прослеживается и в спектакле.
Папа в исполнении Трейбича получился ярким, живым, артистичным, мечтательным, как раз таким, каким и должен быть актер. Зовут отца Петя, что созвучно английскому эквиваленту имени Peter (как и героя одноименной сказки). Инфантилизм папы, его безответственность и нежелание взрослеть естественным образом приводит к конфликту с женой и маленьким сыном. Борис Трейбич в роли отца более пластичный, активный, харизматичный, в произношении текста слышится некая декламация, оно и понятно, ведь папа, прежде всего, артист. Самое сильное место в спектакле как раз связано с отцом. Сцену прыжка/полета папы из окна на глазах собственного сына в пьесе трактовать можно по-разному. Ольга Рябова решила продолжить тему Питера Пэна, согласно которой, папа просто улетел подобно сказочному персонажу.
Женские образы в спектакле на первый взгляд могут показаться слишком однобокими, даже карикатурными. Дело в том, что герои пьесы, воспроизводимые на сцене — это всего лишь воспоминания взрослого Дани, порой искаженные, поэтому маму (Татьяна Стенина) можно наблюдать практически всегда уставшую, с тряпкой в руках и фартуке. Именно она выступает в доме за порядок, ответственность, покой и уют, но это чрезмерное желание все контролировать зажимает остальных членов семьи в жесткие рамки, отсюда скандалы и недопонимание. Тоже самое касается и учительницы (Анастасия Бучинская), образ героини, облеченной в серый строгий костюм, с убранными в хвост волосами, балансирует на грани штампа. Но он вдруг разрушается, в сцене "признаний в грехах", выстроенной в форме игры, актрисе удалось приоткрыть завесу тайны образа строгой учительницы, которая родила в юном возрасте и была вынуждена разорвать отношения со своей семьей.
Темы, поднятые в постановке Ольги Рябовой, многим покажутся близкими: сложные взаимоотношения в семье, положение женщины в обществе, отцовская инфантильность и это еще далеко не полной список. Но все же, может показаться, что в спектакле не хватает некоторой остроты, внимания к спорным моментам (должны ли люди страдать, пытаясь сохранить семью, которая разваливается, ради общего ребенка? Как отражается инфантилизм одного из родителей на взрослении ребенка? и др.)
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!