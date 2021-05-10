В "Ночь музеев" театр "Город" покажет спектакль для маленьких взрослых

В акции "Ночь музеев" примет участие и театр "Город", который 15 мая представит зрителям один из самых ярких своих спектаклей "Мой папа - Питер Пэн" (12+).

Постановка по одноименной пьесе Керен Климовски идет в театре уже больше полугода. За это время спектакль обрел немало поклонников и стал визитной карточкой "Города".

Режиссер Ольга Рябова решила не отступать от текста автора пьесы и его основной проблематики — сложных взаимоотношений в семье. Вместе с актерами она рассказала историю о жизни мальчика, который вырос и теперь путешествует в чертогах своего детства в надежде найти ответ на вопрос: кем же был его отец — Питером Пэном или неудавшимся актером, погруженным в мир своих фантазий?

Одним из центральных героев спектакля является папа семилетнего Дани — безработный актер, преданный идеалам профессии. По крайней мере, именно так он объяснял свое нежелание "сниматься в рекламе крема от морщин", потому что попусту растрачивать свой талант не собирался. По сюжету отец убеждает сына в том, что он тот самый Питер Пэн из его любимой сказки. Папа оправдывает свое частое отсутствие в жизни семьи вынужденными полетами на остров Нет-и-не-будет, а нервозное состояние мамы, т. е. Венди тем, что она "выросла и испортилась".

Сценография спектакля выдержана в стиле минимализма. На совершенно черной сцене находятся подвесная лестница и несколько кубов, которые подсвечиваются изнутри, только когда соединены друг с другом. В одном случае они трансформируются в телефонную будку, из которой папа звонит сыну и извиняется за то, что вовремя не поздравил его с днем рождения. А в другом — в старый и скрипучий диван, что мама уже давно мечтает поменять на новый.

И вот на таком, совершенно безжизненном, фоне появляются актеры в бледно-сером одеянии, цвет которого символизирует "забытовление" героев, погруженных в ежедневные семейные и жизненные тяготы. Немного выделяется из всей этой удручающей и серой массы Даня (Владислав Петров). Его трогательная пижама с овечками сигнализирует зрителям о его хрупкой детской душе, искренне верящей в чудо.

Несмотря на то, что действующих лиц в пьесе Климовски пять, на сцене можно увидеть только четырех героев. Дело в том, что актер Борис Трейбич исполнил сразу две роли — рассказчика и папы. Рассказчик повествует историю о маленьком себе (да, рассказчик — повзрослевший Даня). В пластике, в голосе, в манере поведения Трейбича на сцене отражаются те черты характера Дани, которые со временем сохранились и проявились уже в нем взрослом. Наивный взгляд актера, его некоторая отстраненность, но при этом полная включенность в текст, желание помочь маленькому себе справиться с очередной жизненной несправедливостью (но по понятным причинам сделать он этого не может, поэтому герой Трейбича произносит текст словно в пустоту, другие актеры его не слышат) помогают лучше прочувствовать образ. В пьесе папа и рассказчик тесно переплетены друг с другом, такая же связь между героями прослеживается и в спектакле.

Папа в исполнении Трейбича получился ярким, живым, артистичным, мечтательным, как раз таким, каким и должен быть актер. Зовут отца Петя, что созвучно английскому эквиваленту имени Peter (как и героя одноименной сказки). Инфантилизм папы, его безответственность и нежелание взрослеть естественным образом приводит к конфликту с женой и маленьким сыном. Борис Трейбич в роли отца более пластичный, активный, харизматичный, в произношении текста слышится некая декламация, оно и понятно, ведь папа, прежде всего, артист. Самое сильное место в спектакле как раз связано с отцом. Сцену прыжка/полета папы из окна на глазах собственного сына в пьесе трактовать можно по-разному. Ольга Рябова решила продолжить тему Питера Пэна, согласно которой, папа просто улетел подобно сказочному персонажу.

Женские образы в спектакле на первый взгляд могут показаться слишком однобокими, даже карикатурными. Дело в том, что герои пьесы, воспроизводимые на сцене — это всего лишь воспоминания взрослого Дани, порой искаженные, поэтому маму (Татьяна Стенина) можно наблюдать практически всегда уставшую, с тряпкой в руках и фартуке. Именно она выступает в доме за порядок, ответственность, покой и уют, но это чрезмерное желание все контролировать зажимает остальных членов семьи в жесткие рамки, отсюда скандалы и недопонимание. Тоже самое касается и учительницы (Анастасия Бучинская), образ героини, облеченной в серый строгий костюм, с убранными в хвост волосами, балансирует на грани штампа. Но он вдруг разрушается, в сцене "признаний в грехах", выстроенной в форме игры, актрисе удалось приоткрыть завесу тайны образа строгой учительницы, которая родила в юном возрасте и была вынуждена разорвать отношения со своей семьей.

Темы, поднятые в постановке Ольги Рябовой, многим покажутся близкими: сложные взаимоотношения в семье, положение женщины в обществе, отцовская инфантильность и это еще далеко не полной список. Но все же, может показаться, что в спектакле не хватает некоторой остроты, внимания к спорным моментам (должны ли люди страдать, пытаясь сохранить семью, которая разваливается, ради общего ребенка? Как отражается инфантилизм одного из родителей на взрослении ребенка? и др.)