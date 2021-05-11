В Самарской области продлен запрет на посещение лесов

В Самарской области с 12 мая вводится запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующий приказ подписал министр лесного хозяйства региона Александр Ларионов.

Запрет будет действовать до 27 мая и распространяется на все лесничества области.

Напомним, предыдущий запрет действовал с 7 по 11 мая.