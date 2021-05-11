В Самарской области продлен запрет на посещение лесов

В Самарской области с 12 мая вводится запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующий приказ подписал министр лесного хозяйства региона Александр Ларионов.
Запрет будет действовать до 27 мая и распространяется на все лесничества области.
Напомним, предыдущий запрет действовал с 7 по 11 мая.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные