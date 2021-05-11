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Экология Общество

В Самарской области продлен запрет на посещение лесов

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 12 мая вводится запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующий приказ подписал министр лесного хозяйства региона Александр Ларионов.

Запрет будет действовать до 27 мая и распространяется на все лесничества области.

Напомним, предыдущий запрет действовал с 7 по 11 мая.

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Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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