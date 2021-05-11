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Финансы Экономика и бизнес

Жители Самарской области стали активнее брать кредиты

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первый квартал текущего года банки выдали жителям Самарской области кредиты на общую сумму 82,3 млрд рублей. Это на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Портфель розничных кредитов по данным на 1 апреля 2021 г. увеличился на 10,6% по сравнению с аналогичной датой прошлого года и достиг 396,6 млрд рублей.

В I квартале 2021 г. сохранялась высокая кредитная активность в сегменте ипотеки. Так, объемы выдачи ипотечных кредитов за указанный период увеличились на 35,9% по сравнению с I кварталом 2020 года. Годовой темп прироста портфеля ипотечных жилищных кредитов ускорился до 17,1% по состоянию на начало апреля после 16,4% на начало марта.

"Положительную динамику ипотечного кредитования поддерживают льготные программы и сохранение низких ставок. Средневзвешенная ставка по ипотеке в регионе в марте осталась на исторически минимальном уровне — 7,4%", — отметила управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

При этом качество ипотечного портфеля остается высоким, доля просроченной задолженности составляет всего 0,8%.

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