За год число пользователей онлайн-сервисов "ЭнергосбыТ Плюс" выросло на 70%

За год прирост пользователей онлайн-сервисов Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" достиг почти 70%. Значительная часть "новичков" — это пожилые и маломобильные граждане.
Напомним, на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru можно воспользоваться множеством различных дистанционных сервисов. В частности, клиенты могут не выходя из дома уточнить имеющуюся задолженность, произвести оплату услуг отопления и горячего водоснабжения, передать показания приборов учета и сделать многое другое.
Например, на сегодняшний день каждый второй клиент Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", имеющий индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения, ежемесячно передает данные о начислениях с помощью онлайн-каналов.
"Благодаря онлайн-сервисам энергокомпании сегодня можно дистанционно решить все вопросы. Для этого вовсе нет необходимости посещать офисы обслуживания и дожидаться освобождения консультанта в очереди. В онлайне нет очередей! И это особенно актуально в условиях начала дачного сезона и сохранения угрозы распространения COVID-19", — рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Гречиха.
Все подробности об онлайн-сервисах можно узнать на сайте "ЭнергосбыТ Плюс" - samara.esplus.ru/service/.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...