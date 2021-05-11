За год число пользователей онлайн-сервисов "ЭнергосбыТ Плюс" выросло на 70%

За год прирост пользователей онлайн-сервисов Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" достиг почти 70%. Значительная часть "новичков" — это пожилые и маломобильные граждане.

Напомним, на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru можно воспользоваться множеством различных дистанционных сервисов. В частности, клиенты могут не выходя из дома уточнить имеющуюся задолженность, произвести оплату услуг отопления и горячего водоснабжения, передать показания приборов учета и сделать многое другое.

Например, на сегодняшний день каждый второй клиент Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", имеющий индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения, ежемесячно передает данные о начислениях с помощью онлайн-каналов.

"Благодаря онлайн-сервисам энергокомпании сегодня можно дистанционно решить все вопросы. Для этого вовсе нет необходимости посещать офисы обслуживания и дожидаться освобождения консультанта в очереди. В онлайне нет очередей! И это особенно актуально в условиях начала дачного сезона и сохранения угрозы распространения COVID-19", — рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Гречиха.

Все подробности об онлайн-сервисах можно узнать на сайте "ЭнергосбыТ Плюс" - samara.esplus.ru/service/.



