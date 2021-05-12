"Крылья Советов" через апелляцию добиваются получения лицензии на выступление в РПЛ

ФК "Крылья Советов" подал апелляцию и предоставил все необходимые документы для получения лицензии на выступление в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, пишет sportsdaily.ru со ссылкой на главного директора клуба Евгения Калакуцкого.
Напомним, что 2 мая победа над тольяттинским "Акроном" обеспечила самарцам выход в Премьер-лигу.
"Апелляцию уже подали. Все документы представлены. Завтра утром комиссия, клубов достаточно много, проблемы у всех разные. Мы, в свою очередь, на вопросы, которые были нам адресованы, ответили, задокументировали. Остается только ждать окончательного решения", — сказал Калакуцкий.
5 мая на заседании комиссии по лицензированию футбольных клубов "Крылья Советов" не получили лицензию из-за недостающей вместимости стадиона. Следующее заседание апелляционного комитета состоится 12 мая.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))