"Крылья Советов" через апелляцию добиваются получения лицензии на выступление в РПЛ

ФК "Крылья Советов" подал апелляцию и предоставил все необходимые документы для получения лицензии на выступление в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, пишет sportsdaily.ru со ссылкой на главного директора клуба Евгения Калакуцкого.

Напомним, что 2 мая победа над тольяттинским "Акроном" обеспечила самарцам выход в Премьер-лигу.

"Апелляцию уже подали. Все документы представлены. Завтра утром комиссия, клубов достаточно много, проблемы у всех разные. Мы, в свою очередь, на вопросы, которые были нам адресованы, ответили, задокументировали. Остается только ждать окончательного решения", — сказал Калакуцкий.

5 мая на заседании комиссии по лицензированию футбольных клубов "Крылья Советов" не получили лицензию из-за недостающей вместимости стадиона. Следующее заседание апелляционного комитета состоится 12 мая.