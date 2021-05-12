Новый корпус детской больницы на ул. Шверника построит "ВТС-Метро"

На электронный аукцион, связанный с реконструкцией ГБУЗ "Самарская областная детская инфекционная больница" на ул. Шверника, 1, подала заявку всего одна компания. Конкурсная комиссия признала ее соответствующей требованиям. Подрядчиком стало АО "ВТС-Метро".
Компания согласилась построить новый инфекционный корпус детской больницы по начальной цене контракта, за 628,5 млн рублей.
Предполагается, что подрядчик возведет новый корпус на 100 коек в смену. Это будет четырехэтажное здание, оснащенное по современным стандартам лечения инфекционных заболеваний.
Средства будут освоены до 2023 года. В технической документации отмечается, что с марта 2022 года начнется подготовка территории, а с апреля исполнитель приступит к строительству.
Заказчик — управление капитального строительства Самарской области.
Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству здравоохранения детально проработать с федеральными коллегами возможность опережающего финансирования этого объекта. В середине марта министр профильного ведомства Армен Бенян доложил, что переговоры в Минздраве РФ увенчались успехом.
Таким образом, федеральные средства на строительство корпуса инфекционной больницы, запланированные на 2022 и 2023 годы, будут выделены на год раньше.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))