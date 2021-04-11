В Самаре ищут подрядчика, который построит новый инфекционный корпус на ул. Шверника

Управление капитального строительства Самарской области объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который выполнит реконструкцию ГБУЗ "Самарская областная детская инфекционная больница" на ул. Шверника, 1.

Планируется построить новый инфекционный корпус на 100 коек в смену. Это будет четырехэтажное здание, оснащенное по самым современным стандартам лечения инфекционных заболеваний.

Начальная цена контракта составляет 628,5 млн рублей. Средства планируется освоить в течение нескольких лет, до 2023 года.

В технической документации прописаны сроки начала работ. С марта 2022 года начнется подготовка территории под строительство, в том числе вырубка деревьев. С апреля подрядчик приступит к строительным работам. Завершить возведение нового инфекционного корпуса планируется к концу сентября 2023 года.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству здравоохранения детально проработать с федеральными коллегами возможность опережающего финансирования этого объекта. В середине марта министр профильного ведомства Армен Бенян доложил, что переговоры в Минздраве РФ увенчались успехом.

Таким образом, федеральные средства на строительство корпуса инфекционной больницы, запланированные на 2022 и 2023 годы, будут выделены на год раньше.