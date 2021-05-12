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Суды Происшествия

Суд отказал киллеру Волговской ОПГ в замене срока принудительными работами

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление Новокуйбышевского городского суда, 11 марта отказавшегося заменить лишение свободы принудительными работами киллеру Волговской ОПГ Артему Вагину, отбывающему 25-летний срок в колонии № 3. Об этом сообщили в суде.

Напомним, в октябре 2003 г. Артема Вагина и восемь других фигурантов дела признали виновными в 16 убийствах. Четверых подсудимых: Алексея Булаева, Александра Гаранина, Сергея Иванова и Сергея Сидоренко приговорили к пожизненному лишению свободы. Артему Вагину назначили 25 лет заключения, а Ильдусу Измайлову — 10. Игорь Попов, "заказавший" директора Тольяттинского рыбокомбината Оксану Лабинцеву, получил четыре года лишения свободы. Двое гаишников, сотрудничавших с бандитами, отделались небольшими сроками.

Волговская ОПГ получила название от расположенной в Центральном районе Тольятти гостиницы "Волга", где размещалась штаб-квартира. Это была одна из самых влиятельных группировок, участвовавших в криминальных войнах 1990-х годов.

Жертвами осужденных стали бизнесмены Олег Яркин, Владимир Тюнин, Евгений Солдатов, Пелагея Земцова и прочие, а также конкуренты из других ОПГ. Не опасались волговские расправляться и с представителями власти. На их счету жизни милиционеров Олега Шалаева, Вячеслава Минака, Петра Логинова и Дмитрия Огородникова.

В 2001 г. банду обезвредили. На следствии участники ОПГ сказали, что ими руководили убитый годом ранее Евгений Совков и бывший спецназовец Владимир Пчелин, на тот момент уже несколько лет числившийся в бегах. В 2007 г. Пчелина задержали и вскоре нашли повешенным в одиночной камере рязанского СИЗО.

Артем Вагин предпринимал попытки выйти на свободу по УДО. В 2019 г. он получил отказ Новокуйбышевского городского суда и обжаловал это решение. Но 1 апреля 2019 г. Самарский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Новое ходатайство об УДО поступило от Вагина в Новокуйбышевский городской суд 28 августа 2020 г., 22 сентября он снова получил отказ и обжаловал его. 30 ноября облсуд оставил постановление Новокуйбышевского горсуда без изменений.

8 февраля 2021 г. в Новокуйбышевский городской суд поступило ходатайство Вагина о замене наказания — лишения свободы принудительными работами (п. 2 ст. 53.1, ч. 2 ст. 80 УК РФ, п. 5 ст. 397 УПК РФ). Суд 11 марта опять отказал. 30 марта Вагин подал жалобу на отказ в Самарский областной суд. 11 мая облсуд оставил постановление Новокуйбышевского горсуда без изменения.

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Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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