Суд отказал киллеру Волговской ОПГ в замене срока принудительными работами

Во вторник, 11 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление Новокуйбышевского городского суда, 11 марта отказавшегося заменить лишение свободы принудительными работами киллеру Волговской ОПГ Артему Вагину, отбывающему 25-летний срок в колонии № 3. Об этом сообщили в суде.

Напомним, в октябре 2003 г. Артема Вагина и восемь других фигурантов дела признали виновными в 16 убийствах. Четверых подсудимых: Алексея Булаева, Александра Гаранина, Сергея Иванова и Сергея Сидоренко приговорили к пожизненному лишению свободы. Артему Вагину назначили 25 лет заключения, а Ильдусу Измайлову — 10. Игорь Попов, "заказавший" директора Тольяттинского рыбокомбината Оксану Лабинцеву, получил четыре года лишения свободы. Двое гаишников, сотрудничавших с бандитами, отделались небольшими сроками.

Волговская ОПГ получила название от расположенной в Центральном районе Тольятти гостиницы "Волга", где размещалась штаб-квартира. Это была одна из самых влиятельных группировок, участвовавших в криминальных войнах 1990-х годов.

Жертвами осужденных стали бизнесмены Олег Яркин, Владимир Тюнин, Евгений Солдатов, Пелагея Земцова и прочие, а также конкуренты из других ОПГ. Не опасались волговские расправляться и с представителями власти. На их счету жизни милиционеров Олега Шалаева, Вячеслава Минака, Петра Логинова и Дмитрия Огородникова.

В 2001 г. банду обезвредили. На следствии участники ОПГ сказали, что ими руководили убитый годом ранее Евгений Совков и бывший спецназовец Владимир Пчелин, на тот момент уже несколько лет числившийся в бегах. В 2007 г. Пчелина задержали и вскоре нашли повешенным в одиночной камере рязанского СИЗО.

Артем Вагин предпринимал попытки выйти на свободу по УДО. В 2019 г. он получил отказ Новокуйбышевского городского суда и обжаловал это решение. Но 1 апреля 2019 г. Самарский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Новое ходатайство об УДО поступило от Вагина в Новокуйбышевский городской суд 28 августа 2020 г., 22 сентября он снова получил отказ и обжаловал его. 30 ноября облсуд оставил постановление Новокуйбышевского горсуда без изменений.

8 февраля 2021 г. в Новокуйбышевский городской суд поступило ходатайство Вагина о замене наказания — лишения свободы принудительными работами (п. 2 ст. 53.1, ч. 2 ст. 80 УК РФ, п. 5 ст. 397 УПК РФ). Суд 11 марта опять отказал. 30 марта Вагин подал жалобу на отказ в Самарский областной суд. 11 мая облсуд оставил постановление Новокуйбышевского горсуда без изменения.