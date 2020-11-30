Киллеру Волговской ОПГ вновь отказали в УДО

В понедельник, 30 ноября, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу киллера Волговской ОПГ Артема Вагина на отказ Новокуйбышевского горсуда выпустить его из колонии по УДО. Об этом сообщили в суде.

Напомним, в октябре 2003 г. Артем Вагин и восемь других фигурантов дела были признаны виновными в 16 убийствах. Четверым подсудимым: Алексею Булаеву, Александру Гаранину, Сергею Иванову и Сергею Сидоренко - суд назначил пожизненное лишение свободы. Артема Вагина приговорили к 25 годам заключения, а Ильдуса Измайлова - к 10 годам. Игорь Попов, "заказавший" директора Тольяттинского рыбокомбината Оксану Лабинцеву, получил четыре года лишения свободы. Двое гаишников, сотрудничавших с бандитами, отделались небольшими сроками.

Волговская ОПГ получила название от расположенной в Центральном районе Тольятти гостиницы "Волга", где размещалась штаб-квартира. Это была одна из самых влиятельных группировок, участвовавших в криминальных войнах 1990-х годов.

Жертвами осужденных стали бизнесмены Олег Яркин, Владимир Тюнин, Евгений Солдатов, Пелагея Земцова и прочие, а также конкуренты из других ОПГ. Не опасались волговские расправляться и с представителями власти. На их счету - жизни милиционеров Олега Шалаева, Вячеслава Минака, Петра Логинова и Дмитрия Огородникова.

В 2001 г. банда была обезврежена. На следствии участники ОПГ показали, что их преступной деятельностью руководили убитый годом ранее Евгений Совков и бывший спецназовец Владимир Пчелин, на тот момент уже несколько лет числившийся в бегах. В 2007 г. его задержали и вскоре нашли повешенным в одиночной камере рязанского СИЗО.

Артем Вагин отбывает срок и уже не в первый раз пытается выйти на свободу по УДО. В 2019 г. он получил отказ Новокуйбышевского городского суда и обжаловал это решение. Но 1 апреля 2019 г. Самарский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Новое ходатайство об УДО поступило от Вагина в Новокуйбышевский городской суд 28 августа 2020 г., но 22 сентября он снова получил отказ и обжаловал его. Сегодня облсуд оставил постановление Новокуйбышевского горсуда без изменений.